Le programme de bourses #YoMeQuedoEnCasa de Banco Santander progresse

Banco Santander, à travers les universités de Santander, progresse avec l’appel #YoMeQuedoEnCasa, un programme de plus de 20000 bourses et subventions de formation en ligne mondiales, afin de contribuer à améliorer la situation causée par la pandémie mondiale de coronavirus.

L’objectif est de contribuer à l’employabilité future des jeunes et des diplômés universitaires, ainsi que d’accompagner les professeurs d’université dans leur transition accélérée vers des environnements d’apprentissage numériques.

Ce programme Banco Santander soutient les étudiants et les diplômés universitaires dans le développement de ces compétences, du numérique, des langues et des compétences générales qui améliorent leur future employabilité. De plus, il facilite l’activité académique des professeurs d’université dans un environnement plus numérique. Les bourses et subventions qui composent ce programme seront publiées au cours des prochaines semaines.

Certaines des bourses et subventions actuelles sont:

Banco Santander et IE Foundation offrent 5 000 bourses aux éducateurs pour mener à bien un programme de formation innovant développé par des professeurs de l’Université IE pour les aider à faire face à la transition vers un environnement éducatif numérique. L’appel est ouvert jusqu’au 28 avril 2020.

Un programme en ligne à fort impact de Becas Santander en collaboration avec IE Foundation pour les jeunes étudiants ou les jeunes diplômés afin de développer différentes compétences numériques et de faire un saut dans leur carrière professionnelle. L’appel est ouvert jusqu’au 12 mai 2020.

Les étudiants intéressés pourront participer à un cours virtuel multidisciplinaire de deux semaines, qui se concentrera sur les principales tendances affectant l’inclusion sociale et économique et demandera aux participants de développer des approches innovantes et des solutions créatives. Les étudiants apprendront de leaders intellectuels représentant diverses perspectives institutionnelles, y compris le monde universitaire, l’élaboration des politiques, les organisations à but non lucratif et les entreprises privées. L’appel est ouvert jusqu’au 30 avril 2020.

Il convient de noter que Banco Santander maintient un engagement ferme en faveur d’un progrès et d’une croissance inclusifs et durables. L’entité a alloué plus de 1 880 millions d’euros à des initiatives académiques depuis 2002 à travers les universités de Santander et plus de 440 000 bourses et subventions universitaires accordées depuis 2005. Elle a actuellement 1 000 accords avec des universités et des institutions dans 22 pays.

