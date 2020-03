Le programme de défense de la Commission européenne offre une subvention pour les solutions de blockchain

La Commission européenne appelle à des solutions de défense tournées vers l’avenir qui incluent des concepts innovants de blockchain.

Une proposition du Programme européen de développement industriel de la défense (EDIDP), publiée ce 24 mars, comprend une liste détaillée de 42 petites et moyennes entreprises offrir des solutions propices à l’innovation et adapter les technologies à des fins civiles et de défense.

Le programme acceptera des propositions liées à «l’infrastructure, basée sur le cloud en temps réel et un jumeau numérique local qui bénéficie de la force des technologies de la chaîne de blocs». Il s’agit d’une copie numérique d’un objet physique, d’un système ou d’un processus. Un modèle numérique d’une voiture ou d’un vélo serait son jumeau numérique, par exemple.

Le fait d’avoir un jumeau numérique sur une blockchain permet aux entreprises de conserver des informations sur leurs produits et de vérifier l’emplacement et les enregistrements de fabrication ou de propriété précédents, ce qui démontre la légitimité d’un produit. La base du projet serait d’améliorer les besoins actuels de logistique militaire, tels que la maintenance, les chaînes d’approvisionnement et les consommateurs d’énergie.

Les propositions retenues bénéficieront du budget de 254 millions d’euros (278 millions de dollars) émis sous forme de subvention par la Commission européenne pour continuer à développer et à innover dans les produits ou services de défense.

Les propositions devraient englober des études ou des conceptions qui offrent la possibilité d’adapter les technologies de la chaîne de blocs pour la défense, résultant en des produits rentables et efficaces pour un usage militaire. Les propositions peut être présenté à partir du 15 avril, avec une date limite fixée au 1er décembre 2020, mais elle peut être prolongée en cas de problèmes liés à la crise actuelle des coronavirus.

Version traduite de l’article de Sebastian Sinclair publiée sur CoinDesk.