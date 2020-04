Le projet de loi sur les technologies financières crée de nouveaux défis pour le secteur financier chilien

Faits saillants:

Le projet de loi a été repris après avoir été arrêté en octobre dernier par des protestations.

Le secteur FinTech demande au gouvernement de ne pas répéter les erreurs commises par d’autres pays.

Le gouvernement du Chili a annoncé le 13 avril que le projet de loi FinTech serait présenté au Congrès au milieu de cette année, une nouvelle qui célèbre le secteur de la finance financière, qui voit la réglementation comme une opportunité et un coup de pouce pour garantir son la croissance, surtout aujourd’hui, lorsque la crise générée par la pandémie de coronavirus oblige le monde à se tourner vers l’écosystème numérique pour transformer la société et continuer à générer des revenus.

Il y a un an, la Commission chilienne des marchés financiers a appelé les acteurs de l’industrie FinTech du pays à former une table de travail dans le but de préparer un projet de loi pour réglementer le secteur.

Après plusieurs mois, le travail qu’ils avaient commencé a été paralysé à cause de l’épidémie sociale qui, depuis octobre 2019 et pendant plusieurs mois, a plongé la population chilienne dans l’incertitude et la confusion.

Mauricio Benítez, directeur du développement commercial de BDO Chili. Image prise à partir de bdo.cl.

“Depuis lors, nous sommes en attente, jusqu’à présent, lorsque le gouvernement a annoncé que le projet atteindrait le Congrès au milieu de l’année, ce qui est dans un délai très court”, a déclaré à CriptoNoticias Mauricio Benítez, directeur du développement commercial de BDO Chili. .

FinteChile, l’association qui regroupe 70 des 130 entreprises FinTech qui existent dans le pays, en collaboration avec BDO Chili, ont travaillé ensemble dans le but de promouvoir le développement de l’industrie, guidant les processus qui permettront aux entreprises de s’autoréguler. et mieux gérer le cadre juridique réglementaire.

Nous avons hâte de voir comment le projet de loi arrivera. Mais, surtout, nous pensons que la réglementation en ce moment est une opportunité, d’autant plus que dans les moments complexes comme ceux que nous vivons, la banque traditionnelle peut se rendre compte qu’elle doit travailler avec les sociétés de technologie financière. Même qu’il doit y avoir une intégration entre FinTech et banque traditionnelle. Il ne faut pas oublier que la crise financière de 2008-2009 a donné naissance à l’industrie FinTech, présentée comme une solution pour le monde. Pour cette raison et pour d’autres raisons, nous constatons aujourd’hui plus que jamais qu’au Chili les FinTechs doivent être un secteur pertinent dans le secteur financier. Mauricio Benítez, directeur du développement commercial BDO Chili.

Défis et opportunités

Ángel Sierra, directeur exécutif de la FinteChile Association, a déclaré aux médias locaux que les FinTech doivent être officiellement reconnues en tant que fournisseurs financiers pour soutenir le gouvernement et la société dans des situations aussi complexes que celles vécues pour les conséquences générées par la pandémie.

Mauricio Benítez est d’accord avec cette idée et estime qu’il est temps d’évoluer ou de mourir, car le monde est obligé de promouvoir les services numériques, à distance, l’intelligence artificielle et les crypto-monnaies.

Nous devons considérer qu’il y a 10 ans, nous avons développé l’industrie des technologies financières et nous avons déjà mis en place des solutions qui sont en effet un soulagement pour les entreprises qui, par ce canal, peuvent trouver un accès au financement et un effet de levier pour de futurs projets. C’est pourquoi nous pensons que ce moment représente une opportunité d’être la solution requise par les entreprises qui, en raison de la crise, ne vont pas très bien, car il y a beaucoup d’entreprises qui vont tomber, vont échouer. Toutes les banques centrales injectent des capitaux sur les marchés en raison d’un manque de liquidités, mais nous devons également garder à l’esprit que nous avons des solutions technologiques, qui représentent un outil si efficace que les coûts de production de nombreuses industries vont diminuer. Nous pouvons tirer parti de la technologie et en tirer parti pour donner un coup de fouet à l’économie. Mauricio Benítez, directeur du développement commercial BDO Chili.

D’un autre côté, Ángel Sierra a expliqué que le syndicat FinTech au Chili attend trois éléments. En premier lieu, ils espèrent que la loi sera traitée avec urgence et rapidité maximale, afin que le Chili puisse capitaliser le plus rapidement possible sur la démocratisation des finances grâce à l’utilisation de la technologie.

Deuxièmement, ils aspirent à ce que le gouvernement chilien ne répète pas les erreurs que d’autres pays ont commises dans la mise en œuvre de leurs politiques respectives dans FinTech, qui a fini par être une réglementation restrictive qui empêche l’innovation dans le secteur financier.

Troisièmement, ils veulent que le gouvernement visualise que la loi FinTech est le catalyseur pour que le Chili devienne le centre financier de la région.

“Aujourd’hui, les principales places financières mondiales ne sont pas nécessairement celles qui ont la plus grande profondeur sur leurs marchés de capitaux, mais celles qui ont mis la technologie au service du peuple et de son économie en général”, a-t-il expliqué, comme le rapporte le journal La Tercera.

Le directeur de l’Association FinteChile est convaincu que les répercussions de l’expansion du coronavirus au Chili pourraient bénéficier aux crypto-monnaies telles que le bitcoin et les services FinTech dans le traitement des paiements, comme récemment publié par CryptoNews.

«À l’heure actuelle, les actifs cryptographiques surprennent par leur résilience face aux devises traditionnelles pour une raison simple, ils sont soutenus par des technologies et ont un nombre fini. Bitcoin a 21 millions (unités) et ça s’arrête là. Contrairement au dollar et aux autres devises qui sont des imprimantes de billets de banque, celle sous-jacente, le soutien de ces devises, n’est plus connue “, a déclaré Sierra.

Bien que l’industrie FinTech espère que l’intégration avec les services bancaires traditionnels sera réalisée, au Chili, il existe une histoire selon laquelle les services bancaires ont limité les opérations des startups liées aux crypto-monnaies.

L’un des cas les plus récents s’est produit en janvier dernier lorsque la Banco de Crédito e Inversiones (BCI) a fermé les comptes de la plateforme d’achat et de vente de bitcoins ChileBit. Avant cela, les cas les plus emblématiques se sont produits en mars 2018 lorsque les banques locales ont fermé les comptes des maisons de change CryptoMKT et Buda.com.