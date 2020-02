La semaine dernière, l’entreprise a déposé un avis d’intention de nommer un administrateur pour un “petit nombre” de ses magasins

// Le propriétaire de TJ Hughes nommera des administrateurs pour ses activités de magasins d’usine

// Deux magasins ont économisé de l’administration lundi

// On pense que le détaillant négocie des réductions de loyer avec les propriétaires

Le propriétaire de TJ Hughes, Lewis’s Home Retail (LHR), qui est également propriétaire de Paul Simon Curtain Superstores, a annoncé qu’il nommerait des administrateurs pour ses magasins d’usine.

Cela comprenait initialement huit magasins sous les fascias TJ Hughes et Paul Simon Curtain.

Cependant, deux des magasins ont été sauvés de l’administration lundi après qu’un accord a été conclu avec les propriétaires.

On pense que le détaillant négocie des réductions de loyer avec ses autres propriétaires.

LHR possède 18 grands magasins de marque TJ Hughes à l’échelle nationale, ainsi que son site Web.

La semaine dernière, l’entreprise a fait part de son intention de nommer un administrateur pour un «petit nombre» de ses magasins à l’échelle nationale.

Il a déclaré qu’il était prêt à fermer sa succursale Vicar Lane à Chesterfield, ainsi que sa succursale The Moor à Sheffield.

“Nous sommes extrêmement attristés par la nécessité de prendre cette décision, et elle n’a pas été prise à la légère”, a déclaré LHR la semaine dernière.

«Cependant, le monde de la vente au détail évolue rapidement et il est nécessaire que notre activité évolue.

«Nous devons adopter ce changement pour nous assurer que nos entreprises restantes peuvent croître fortement, en même temps nous devons avoir la base de coûts correcte, c’est pourquoi nous devons travailler très dur sur nos relations avec les propriétaires.

«Grâce à cette réorganisation, le groupe sera sur une base beaucoup plus solide et sera en mesure de protéger davantage ses activités restantes en étant en mesure d’explorer d’autres acquisitions stratégiques, ce qui renforcera la force du groupe, sauvera des emplois et fournira une plus grande sécurité pour le groupe restant. “

TJ Hughes est entré dans l’administration en 2011.

