Le propriétaire de TK Maxx “très fier” de dépasser les ventes annuelles de 30 milliards de livres sterling

Le chiffre d’affaires du groupe – qui exploite également le détaillant d’articles ménagers Homesense – a augmenté de 10%

// Le propriétaire de TK Maxx annonce un bénéfice net de 754 M £ au quatrième trimestre

// Les ventes annuelles ont atteint 31,9 milliards de livres sterling

// Le revenu net était de 2,52 milliards de livres sterling

La société mère de TK Maxx, TJX Companies, a annoncé une augmentation de ses bénéfices nets au quatrième trimestre, grâce à «l’augmentation du trafic client dans les quatre grandes divisions».

Pour l’exercice financier de 52 semaines se terminant le 1er février, les revenus du groupe – qui exploite également le détaillant d’articles ménagers Homesense – ont augmenté de 10% pour atteindre 12,2 millions de dollars (9,32 millions de livres sterling) par rapport à la même période l’an dernier.

Le bénéfice net a atteint 985 millions de dollars (754 millions de livres sterling) au cours de la période, une augmentation de 7% par rapport à 842 millions de dollars (643 millions de livres sterling) un an plus tôt, tandis que les ventes annuelles atteignaient 41,7 milliards de dollars (31,9 milliards de livres sterling).

LIRE LA SUITE: Friday Fun One: la stupéfaction du prince Charles au TK Maxx

Le bénéfice net était de 3,3 milliards de dollars (2,52 milliards de livres sterling) et le bénéfice dilué par action de 2,67 dollars (2,04 livres sterling), une augmentation de 10% par rapport à 2,43 dollars (1,86 livres sterling) l’année précédente.

L’an dernier, les sociétés TJX ont signalé que Les ventes totales et le bénéfice brut de TK Maxx pour l’exercice ont fracassé des ventes de 3 milliards de livres sterling.

“Nous sommes extrêmement satisfaits de nos solides résultats du quatrième trimestre, car les ventes et le bénéfice par action ont largement dépassé nos attentes”, a déclaré Ernie Herrman, PDG et président de TJX.

«Nous avons constaté une vigueur dans l’ensemble de l’entreprise, chaque division principale ayant enregistré une croissance des ventes comparable de quatre pour cent ou plus, malgré de fortes augmentations l’an dernier et toutes principalement tirées par le trafic client.

«Nos marques passionnantes et nos assortiments de cadeaux à des prix avantageux, soutenus par notre marketing, ont attiré des clients du monde entier pendant les fêtes et au-delà.

«Nous sommes également très fiers de bien dépasser les 40 milliards de dollars (30,5 milliards de livres sterling) de ventes annuelles, une étape importante pour notre entreprise.

«En ce qui concerne 2020, l’année démarre bien et notre organisation mondiale reste concentrée à apporter chaque jour de grandes valeurs aux acheteurs.

«Nous voyons de nombreuses opportunités pour TJX dans le paysage de la vente au détail d’aujourd’hui et sommes confiants que nous continuerons à conquérir des parts de marché.

«Nous attendons avec impatience de nombreuses années à venir et une croissance continue dans le monde entier.»

TJX a déclaré avoir ajouté un total de 47 magasins en Europe et en Australie au cours de l’exercice 2020, et prévoit ouvrir 25 magasins en Europe et 10 magasins en Australie au cours de l’exercice 2021.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette