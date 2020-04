Le propriétaire de Wickes, Travis Perkins, a subi une baisse des ventes de 2/3 en avril

Travis Perkins a fonctionné sur un modèle “service-light” dans ses magasins Wickes et Toolstation axé sur le service aux clients sans contact .// Travis Perkins dit que les ventes au cours des trois premières semaines d’avril ont diminué de 2/3 // Pendant ce temps, comme- les ventes à données comparables au cours des trois premiers mois de 2020 ont baissé de 3,8% // Il a maintenu la majorité des magasins Toolstation et Wickes ouverts pendant le verrouillage

Travis Perkins a révélé que ses revenus avaient chuté des deux tiers au cours des trois premières semaines d’avril malgré le maintien de la plupart de ses magasins ouverts pendant la pandémie de coronavirus.

Alors que la «grande majorité» de ses sites Wickes et ToolStation sont restés ouverts car ils étaient considérés comme essentiels, la société a fonctionné sur un modèle «service-light» axé sur le service aux clients sans contact.

Il a informé les actionnaires de ses performances au cours des dernières semaines en révélant que les ventes à données comparables au cours des trois premiers mois de 2020 avaient diminué de 3,8%.

Travis Perkins a déclaré qu’il avait livré une «bonne» performance au cours des deux premiers mois et demi de l’année, mais qu’il avait ensuite été «fortement touché» par la pandémie et les mesures de verrouillage qui ont suivi.

La croissance au cours de la période a été tirée par son fascia ToolStation à croissance rapide, qui a vu les ventes totales bondir de 31,3% grâce à de nouvelles ouvertures.

«À la lumière de l’urgence de Covid-19, nous avons mis en place un nouveau modèle d’exploitation qui assure la sécurité des collègues et des clients, opère dans le respect des directives gouvernementales et permet aux succursales de toutes les activités du groupe de rester ouvertes», a déclaré le directeur général Nick Roberts.

«De plus, nous avons fourni des services et un soutien essentiels pour maintenir les infrastructures essentielles du pays maintenues et opérationnelles et les maisons du Royaume-Uni au chaud, au sec et en sécurité pendant cette période de besoin.

«Nous continuons d’adapter nos opérations, en appliquant une distanciation sociale stricte et en utilisant la technologie pour permettre les opérations sans contact, et nous sommes donc en mesure de répondre à l’appel du gouvernement pour garantir que l’industrie de la construction puisse continuer à livrer des programmes et projets cruciaux et être un moteur pour une future reprise économique. »

Le mois dernier, Travis Perkins a suspendu ses projets de scission de ses Wickes dans un marché boursier en raison de l’impact de la pandémie.

Les actions de Travis Perkins ont augmenté de 2,4% à 1044,5p en début de séance ce matin.

