Le propriétaire du HMV, Doug Putman, remporte un détaillant américain de musique et de films pour 7,6 millions de livres sterling

L’homme d’affaires canadien Doug Putman, également propriétaire de Sunrise Records, a acheté un HMV en difficulté au début de 2019

// HMV achète un magasin de musique américain For Your Entertainment (FYE) pour 7 M £

// Doug Putman vise à agrandir son parc de magasins avec la nouvelle acquisition

// FYE compte plus de 200 magasins et plus de 2500 employés aux États-Unis.

Le propriétaire du HMV, Doug Putman, a acquis le détaillant américain de musique, de cinéma et de culture pop For Your Entertainment (FYE) pour 10 millions de dollars (7,6 millions de livres sterling).

FYE compte plus de 200 magasins aux États-Unis et plus de 2500 employés.

L’homme d’affaires canadien Putman, qui possède également Sunrise Records, a acheté le HMV en difficulté au début de l’année dernière.

LIRE LA SUITE: HMV affirme que 5 magasins menacés de fermeture resteront ouverts

Il vise à agrandir son parc de magasins avec la nouvelle acquisition, qui devrait être finalisée au cours du premier trimestre de l’année.

Dans le cadre de l’accord, Putman acquerra également les marques en ligne FYE et Secondspin.

“L’ajout de For Your Entertainment correspond à ce que nous faisons avec HMV au Royaume-Uni et Sunrise Records au Canada”, a déclaré Putman.

«Il existe un espace pour les marques de vente au détail reconnues qui peuvent répondre à un nouveau public de consommateurs avides de divertissement.

“Obtenir la bonne combinaison de produits à travers la culture et le divertissement – et amener le théâtre de vente au détail à ces points de vente qui en font une destination – s’est déjà avéré une formule gagnante alors que nous nous sommes retournés et avons développé Sunrise et HMV depuis que nous les avons acquis.

«Nous avons maintenant l’intention de développer cette chaîne aux États-Unis et d’ouvrir plus de nouveaux magasins à partir de cette année. Nous sommes très heureux de l’opportunité de posséder une marque aussi incroyable. »

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette