Le propriétaire d’un milliardaire de Victoria’s Secret en pourparlers pour vendre un détaillant et démissionner

Le propriétaire de Victoria’s Secret, L Brands, cherche à vendre le détaillant de lingerie alors que le directeur général, Leslie Wexner, annonce qu’il est en pourparlers pour quitter le groupe.

Wexner occupe ce poste depuis 57 ans et a dirigé Abercrombie & Fitch, The Limited et Victoria’s Secret.

Il est en pourparlers pour démissionner de son poste de directeur général, mais peut rester président.

Wexner est également sous surveillance pour ses liens avec le financier disgracié Jeffrey Epstein, a rapporté le New York Times.

Victoria’s Secret a eu du mal avec la baisse des ventes et la concurrence des marques de lingerie novices ces dernières années.

Les ventes comparables de Victoria’s Secret ont chuté de 12% au cours de la période de neuf semaines précédant le 4 janvier, tandis que les ventes du groupe ont baissé de 3%.

En octobre, Victoria’s Secret a licencié 15% de ses employés à son siège de Columbus, Ohio.

Pour ajouter aux malheurs du détaillant, son directeur du marketing, Ed Razek a démissionné quelques jours seulement après que le détaillant de lingerie ait embauché son premier modèle ouvertement trans.

En 2018, dans une déclaration controversée à Vogue, Razek a déclaré que les modèles «transsexuels» ne devraient pas être lancés «parce que le spectacle est un fantasme».

Razek a également déclaré à Vogue que les modèles de grande taille ne correspondaient pas au moule de Victoria’s Secret et que le public n’avait «aucun intérêt» à les voir.

Il s’est ensuite excusé pour ses remarques.

Malgré ses excuses, les chiffres d’audience du défilé de mode du détaillant 2018 sont tombés à un niveau record et ont fait face à une baisse des ventes et des fermetures de magasins.

Il a annulé son défilé de mode annuel l’année dernière en raison d’une baisse des cotes d’écoute et d’une énorme réaction du public.

