Le rachat de Footasylum de 90 millions de livres sterling bénéficiera aux clients, selon JD Sports

// JD Sports a déclaré que les clients "bénéficieront" de son projet de rachat de Footasylum à 90 millions de livres sterling

// La prise de contrôle fait actuellement l'objet d'une enquête par l'AMC

JD Sports a déclaré au régulateur de la concurrence que les consommateurs «bénéficieront» de son projet de rachat de Footasylum.

L'accord de 90 millions de livres sterling a été fortement critiqué par les détaillants rivaux et fait actuellement l'objet d'une enquête par la CMA.

En octobre, le chien de garde a annoncé qu'il lancerait une enquête approfondie sur la phase deux de l'accord après que la CMA ait averti que cela pourrait conduire à "des prix plus élevés, moins de choix et une pire expérience d'achat pour les clients".

LIRE LA SUITE: Les actions de JD Sports plongent alors que Pentland décharge 177 millions de livres sterling de participations

Au cours du même mois, le propriétaire de Sports Direct, Mike Ashley, a accusé la CMA de dire à tort que Sports Direct "aurait une part de marché comparable de l'offre aux parties fusionnées" et a appelé à une enquête sur la domination d'Adidas et de Nike.

Dans de nouvelles soumissions publiées par l'AMC, JD Sports a déclaré que la prise de contrôle serait bénéfique pour les clients.

"La fusion génère un certain nombre d’efficacités, y compris la préservation de l’offre de marque existante de Footasylum qui bénéficiera, par conséquent, aux consommateurs", a déclaré JD Sports dans sa déclaration à la CMA.

«La fusion n’a pas et ne devrait pas entraîner une diminution sensible de la concurrence étant donné que l’entité issue de la concentration opère sur des marchés dynamiques, tendancieux et fortement concurrentiels dans lesquels les marques mondiales« must stock »établissent le cadre concurrentiel.»

Le détaillant d'articles de sport a déclaré que Footaslyum est un «petit rival dans un état faible». Il suggère également que le secteur fait face à une concurrence accrue de la part des concurrents en ligne.

L'organe de surveillance de la concurrence révélera la conclusion de son enquête d'ici le 16 mars de l'année prochaine.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette