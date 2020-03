Le Rallye du Mexique laisse un positif pour COVID-19 dans les rangs du WRC

La CMR a publié une déclaration sur son site officiel pour confirmer que un membre de l’équipe de promotion du WRC testé positif pour COVID-19 après la célébration du Rallye du Mexique, troisième événement marquant du championnat en 2020. Bien que le test se soit terminé un jour plus tôt que prévu pour faciliter le retour des pilotes et de tout le personnel de l’équipe en Europe face à la crise des coronavirus, ce travailleur il a décidé de s’isoler dans sa chambre d’hôtel après avoir montré les premiers symptômes. Depuis lors, il est soigné par le chef médical du rassemblement et le personnel de santé de la ville de León.

Avec les premiers cas de coronavirus déjà présents au Mexique, ce membre du promoteur du WRC a subi le test du coronavirus, confirme maintenant le positif de COVID-19. Comme il est logique et en raison de la forte probabilité de contagion de la maladie, cet employé du WRC est traité, dans le cadre des mesures de sécurité et d’isolement appropriées, par le personnel du département de la santé de l’État de Guanajuato. Comment pourrait-il en être autrement, cette personne restera au Mexique jusqu’à ce qu’il se remette de la maladie et vous pouvez retourner dans votre pays d’origine.

Nouveau test de la Toyota Yaris WRC de 2021 en pleine crise de coronavirus

À cet égard, le promoteur de la CMR a expliqué que cette personne était à l’hôtel de l’équipe et sur le site de télévision du championnat, qui à son tour a été retiré de la zone principale du parc d’assistance et du centre des médias. Seul le personnel de la WRC, de la télévision FIA et du personnel de l’équipe étaient en contact avec le patient et tous ont été informés après le résultat positif. Le promoteur du WRC a collaboré étroitement avec les autorités locales et le ministère de la Santé de l’État de Guanajuato pour clarifier cette contagion.