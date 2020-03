Le Rallye du Portugal est également reporté en raison de la crise COVID-19

Le Rallye du Portugal a également été reporté du fait de la crise sanitaire que connaît le pays en raison de la pandémie du virus COVID-19. Après l’extension de l’état d’alarme promulguée par le gouvernement du pays, l’Automóvel Club de Portugal (ACP) en tant que promoteur de l’événement a demandé à la FIA et au promoteur du WRC de reporter leur test. Ce qui aurait dû être la cinquième manche du calendrier des rallyes mondiaux 2020 Il allait se tenir du 21 au 24 mai dans la région de Matonsinhos, près de la ville de Porto.

Les événements se sont précipités au cours des dernières heures et après l’annonce du report du Rallye Italia-Sardaigne, l’Automóvel Club de Portugal (ACP) n’a pas tardé à confirmer le retard de son test et la demande formelle à la FIA et au promoteur du WRC de trouver une nouvelle date dans le calendrier pour votre célébration. Le président ACP lui-même, Carlos Barbosa, assurés à cet égard: “Nous tenons à remercier tous nos abonnés et partenaires pour leur compréhension et nous espérons pouvoir les accueillir dans la région de Matonsinhos plus tard dans l’année“

Avec l’annulation du Chili Rally il y a des mois en raison de la situation sociale et politique dans le pays et des reports des rounds en Argentine, au Portugal et en Italie en raison de la pandémie COVID-19, le WRC ne reprendra ses activités qu’au Kenya Rally, un rendez-vous qui aura lieu entre le 4 et le 7 juin s’il peut enfin être réalisé. En fait, l’incertitude entourant l’événement africain est également élevée car le gouvernement du pays a prévu une fermeture de ses frontières pendant 30 jours, ce qui affecte la logistique du WRC au moment de l’envoi du matériel et des voitures sur le continent africain.