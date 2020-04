Le RAM Rebel TRX et le Jeep Grand Cherokee 7 places retardés par le COVID-19

Un récent rapport assure que le groupe Fiat Chrysler Automobiles retardera le lancement des nouveaux RAM Rebel TRX et Jeep Grand Cherokee 7 places. Pour le moment, il n’y a pas de nouvelle date estimée, mais on sait qu’elles seront dévoilées en juin prochain, lors du Salon de l’auto de Détroit 2020, un événement qui a dû être annulé en raison de la crise du COVID-19.

Ces dernières semaines, nous vous avons parlé de deux des nouveautés les plus importantes que le groupe Fiat Chrysler Automobiles a préparées pour cette année, les nouvelles RAM Rebel TRX et Jeep Grand Cherokee avec 3 rangées de sièges. Deux des plus grandes nouvelles qu’il avait préparées pour l’édition 2020 du Salon de l’auto de Détroit.

Cette année devrait être historique, pour la première fois depuis des décennies, le Salon de Detroit n’allait pas se tenir en janvier, pendant le rude hiver du Michigan, mais en juin. Pour ce que cette première date estivale de l’événement de Detroit a promis de nombreuses nouveautésComme ce fut le cas pour les expositions et divers événements organisés en plein air. Ce qui aurait été totalement impossible au cours du mois de janvier.

Prototype Jeep Grand Cherokee 7 places – Automedia

Cependant, comme nous vous l’avons déjà expliqué en détail, cette édition du Salon de Detroit a été annulée, raison pour laquelle toutes les nouveautés qui allaient être présentées lors de cet événement doivent maintenant être réorganisées.

Parmi ces nouveautés, nous avons trouvé le nouveau RAM Rebel TRX et le nouveau Jeep 7 places SUV. La première est la nouvelle version sportive de la gamme RAM 1500, équipé pour la première fois du bloc V8 Hellcat de 717 ch (707 ch). Alors que la seconde est la nouvelle variante à 3 rangées du Jeep Grand Cherokee, la nouvelle génération devrait également être introduite cette année. Pour le moment, nous n’avons pas de date pour le lancement de la nouvelle génération WL du Grand Cherokee conventionnel ni pour sa variante 7 places, nous comprenons donc que le Grand Cherokee en tant que tel devrait être présenté lors de ce même événement ou lors d’un précédent, tel temps dans le Hall de New York également annulé.

Pour le moment nous n’avons même pas estimé les dates de lancement de ces nouveaux modèles, mais selon certains médias américains, le groupe FCA a décidé de retarder sa présentation au lieu de faire la présentation en ligne habituelle, comme certains constructeurs l’ont fait après l’annulation de l’événement de Genève.