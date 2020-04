Le rebond des ventes de voitures à Wuhan donne de l’espoir à l’industrie automobile

L’augmentation rapide des ventes de voitures à Wuhan, en Chine, épicentre de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19, est un véritable souffle d’espoir pour l’industrie automobile du géant asiatique. Une récupération rapide permettra de récupérer une grande partie des terres perdues au cours du premier trimestre 2020.

Les données de ventes de voitures en chine correspondant au dernier mois de Mars 2020, bien qu’ils soient mauvais car ils font état d’une remarquable baisse supérieure à 40%La vérité est que si elles sont mises en contexte et, surtout, par rapport aux mois de janvier et février, nous réalisons un changement de tendance significatif. Le secteur automobile chinois se remet lentement à la normale.

Allons un peu plus loin et concentrons-nous sur épicentre de cette pandémie causée par le coronavirus COVID-19. Je veux dire, dans Wuhan, la grande capitale de la région chinoise du Hubei où résident plus de 10 millions d’habitants. Aussi, là, les ventes de voitures neuves reprennent beaucoup plus rapide que prévu. Encore plus si l’on considère que cette ville a été la dernière dans laquelle l’activité commerciale a pu se redresser.

Evolution des ventes de voitures en Chine après avoir souffert de la crise des coronavirus.

Depuis le début du mois de février dernier, où les volumes de ventes étaient proches de zéro, les immatriculations sont en augmentation. Lentement mais en continu. Dans le cas spécifique de Wuhan, Lesles concessionnaires ont rouvert et dans certains d’entre eux, des ventes quotidiennes de niveaux avant cette crise très importante sont déjà enregistrées.

“J’ai été assez choqué. C’est comme un boom après une latence de deux mois. Je pensais que les ventes allaient geler “, a déclaré Zhang Jiaqi, représentant des ventes chez l’un de ces concessionnaires de Wuhan. Ces données n’offrent que peu d’espoir aux constructeurs automobiles qui sont désormais confrontés aux conséquences de la pandémie loin de la Chine. Et, rappelez-vous, alors que les usines automobiles chinoises rouvrent, les autres ont temporairement fermé.

Ongle reprise rapide en Chine Cela suggère que les consommateurs sont prêts à faire face à un coût aussi élevé que l’achat d’une nouvelle voiture. De plus, même dans le cas spécifique de Wuhan, les experts soulignent que plusieurs acheteurs précisent qu’ils ont décidé d’acheter une voiture pour éviter d’utiliser les transports en commun. En ces quelques jours où nous avons été actifs dans les concessions chinoises qui ont rouvert leurs portes, il y a une croissance notable de la demande de véhicules des segments B et C.

Le secteur automobile chinois revient progressivement à la normale

Le gouvernement chinois aidera son secteur automobile

Dans un article précédent, nous avons déjà discuté de l’importance que les autorités régionales et nationales de la Chine mettent en place des mesures pour aider le secteur automobile à se remettre de cette interruption de plusieurs mois. Les restrictions à l’achat de voitures neuves dans les grandes villes ont été assouplies et de nouvelles incitations seront également introduites pour aider à augmenter la demande. Aides et / ou subventions qui seront destinées, en grande partie, aux véhicules électrifiés. Dans les principales villes chinoises, l’acquisition de voitures électriques, hybrides et / ou piles à hydrogène continuera à être soutenue.