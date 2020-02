Le récipiendaire du CNZM rejoint la foule des «TI»

Un homme sous de nombreux chapeaux s’apprête à prendre une autre chaise à table. Ancien président d’Air New Zealand, Tony Carter a été promu membre du conseil d’administration en tant que président du conseil d’administration du géant informatique néo-zélandais Datacom Group.

En plus de ses nouvelles responsabilités, il continuera également en tant que président de Fisher & Paykel Healthcare et TR Group, tout en conservant une place au conseil d’administration d’ANZ Bank New Zealand.

«Datacom a un formidable héritage en tant que principal fournisseur de services informatiques et de paie du pays», a déclaré M. Carter. “Avec son expansion en Australie et au-delà, nous sommes à l’aube d’une nouvelle ère et je suis ravi de faire partie de ce défi.”

Récompensé du Compagnon de l’Ordre du mérite de la Nouvelle-Zélande (CNZM) pour ses services à la gouvernance d’entreprise lors des honneurs du Nouvel An de cette année, M. Carter apporte une riche expérience à son nouveau rôle.