Le référencement doit faire partie de votre stratégie de relations publiques

Non, PR et SEO ne sont pas la même chose. Mais pour de meilleurs résultats, ils vont de pair.

Mars

31, 2020

6 min de lecture

Fait intéressant, bien que je dirige une entreprise de relations publiques, nous ne faisons pas de référencement. Cependant, je considère fortement le savoir-faire SEO comme l’un des avantages les plus essentiels pour les relations publiques. À mon avis, la règle directrice des RP est de fournir des informations pertinentes et à valeur ajoutée aux personnes qui souhaitent les recevoir.

Le travail du référencement consiste alors à diriger ce contenu pour qu’il soit vu. À cet égard, les relations publiques et le référencement sont donc les meilleurs amis. Comme mon ami Dan Posner, responsable du développement commercial pour Big Leap, aime à le dire: «Les relations publiques et le référencement sont comme le régime alimentaire et l’exercice. Pourquoi voudriez-vous assister à l’un sans l’autre? ” Je suis d’accord.

Depuis que Google a mis à jour son algorithme de base en septembre, les pratiques de référencement ont encore changé. Et comme d’habitude, les experts SEO pivotent pour s’adapter. Le jeu Google devient de plus en plus sophistiqué et abstrait, avec des forces comme le BERT et les «Entités» qui rendent l’algorithme de plus en plus intelligent.

Trop souvent, les entreprises abordent toujours le référencement dans une perspective utilitaire, le traitant simplement comme un moyen de récolter des clics. Mais les PDG avant-gardistes soutiennent et responsabilisent leurs chefs du référencement, car ce lien sur Google est souvent le tout premier point de contact de la marque avec les prospects.

Étant donné que les pages de résultats des moteurs de recherche (SERP) fourniront une introduction à bon nombre de vos futurs clients, clients et partenaires, il est temps de commencer à considérer le référencement comme une partie intégrante de votre stratégie de relations publiques. Mettez votre meilleur visage public, d’abord par classement, puis en fournissant un lien cliquable qui convertit. Voici pourquoi ce point de contact crucial est plus utile que les ventes entrantes.

Arrêtez de courir après les clics et construisez une présence plus autoritaire

Google a fait plus d’efforts pour garder les gens sur le SERP au lieu de simplement cliquer. Si vous pouvez gagner un extrait ou une boîte de réponse, vous serez celui qui répondra aux questions de nombreux utilisateurs. Vous ne pouvez pas obtenir le clic, mais vous avez quand même gagné en vous positionnant comme une source faisant autorité dans la conversation. Cela peut être vrai même pour un lien de haut niveau sans extrait ni boîte de réponse.

“Un classement SERP élevé vous établit comme une autorité de confiance”, explique Guy Sheetrit, PDG d’Over the Top SEO. “C’est comme être cité dans le Times (ou le Post. Ou même le Journal). Les utilisateurs associeront automatiquement les entreprises les mieux classées à être «les meilleures de leur catégorie». »

Sheetrit dit que le référencement intelligent signifie désormais mettre moins l’accent sur les clics et plus sur la présence de la marque. Bien sûr, cela rend la mesure du retour sur investissement plus délicate. Mais les avantages à long terme d’être une autorité établie en valent la peine, selon lui.

Google ne veut pas vous classer gratuitement

Le jeu SEO était différent lorsque les pages Google étaient composées des «10 liens bleus» classiques, ce qui signifie les 10 premiers résultats de recherche organiques, avec des publicités sur le côté. Mais il ne sert à rien de languir pour les bons vieux jours.

Selon Pete Meyers, spécialiste des données Moz, seuls 3% des SERPs de Google disposent désormais de 10 liens bleus. Les pages du jour de Google sont dominées par des publicités, des boîtes de réponse, des extraits de code, des boîtes de questions PAA et d’autres flotsam. “Ce n’est pas l’exception”, dit-il. “C’est notre nouvelle réalité.”

La plupart des gens concentrent la majorité de leurs efforts sur les termes à volume élevé qui font face à une forte concurrence et sont recouverts d’annonces payantes dans les résultats de recherche. Mais les personnes qui recherchent les sujets à cette extrémité du spectre ont tendance à être plus avancées dans le processus d’achat, ce qui signifie qu’elles ont probablement déjà interagi avec beaucoup de vos concurrents.

Jeremy Knauff, fondateur de Spartan Media et contributeur au Search Engine Journal, pense qu’il existe une meilleure approche.

«Lorsque vous créez et optimisez votre contenu pour toucher les gens plus tôt dans le processus d’achat, vous aurez de meilleures chances de nouer une relation avec eux avant vos concurrents», dit-il. «Un avantage supplémentaire est qu’il est généralement beaucoup plus rapide. et plus facile à classer pour ces types de termes à longue queue. “

Ce n’est pas si mal. Cela signifie simplement qu’il y a un prix pour un classement cohérent. Si vous voulez être au centre du SERP, au-dessus du pli et prêt à faire bonne impression, vous pouvez acheter le privilège. Que cela en vaille le prix est une question pour votre équipe marketing. Assurez-vous donc que le marketing et les relations publiques collaborent étroitement avec vos experts en référencement sur des objectifs et des stratégies partagés.

Renforcez votre réputation grâce aux meilleures pratiques

Selon Google, trois utilisateurs de smartphones sur quatre se tournent d’abord vers les moteurs de recherche pour répondre à leurs besoins immédiats. Il y a 3,5 milliards d’utilisateurs de smartphones dans le monde, ce qui représente environ 2 625 milliards de personnes qui recherchent d’abord sur mobile. L’importance de l’optimisation pour mobile ne peut pas être surestimée. Tenez également compte de ce principe: la meilleure défense pour une solide réputation est de vous assurer de manière proactive que vous êtes «officiellement» pour ce que vous êtes réellement et ce que vous représentez vraiment avant qu’une crise ne se produise. Dans de nombreux types de crises, vos avocats ou la politique de l’entreprise peuvent ne pas vous permettre de répondre directement. Ainsi, les preuves qui existent déjà peuvent être pendant un certain temps votre meilleure (ou même votre seule) réponse.

De plus, vous devez suivre les meilleures pratiques SEO et RP les plus récentes:

● Un site Web sécurisé (https: //) est désormais attendu, pas un différenciateur.

● Optimiser pour la recherche vocale afin qu’Alexa et Siri soient de votre côté.

● Le contenu de texte de qualité doit dépasser 2 000 mots pour des résultats optimaux.

● Un contenu vidéo de qualité devrait répondre rapidement aux questions des utilisateurs.

● Comme toujours, optimisez pour la meilleure UX mobile possible!

En suivant ces conseils, vous obtiendrez un classement qui amènera les autres à conclure que vous êtes au sommet. Plus que des clics, plus encore que des conversions, le référencement stratégique vous fera paraître comme une autorité dans votre domaine. Ne vous laissez pas vous perdre dans la fin technique de l’atterrissage des SERPs et des extraits de gain. Permettez à votre équipe de référencement de s’inquiéter pour ces derniers. Assurez-vous simplement que l’équipe que vous choisissez est alignée avec votre meilleure pensée RP, pour permettre à toute la force de votre effort de marketing de vous propulser au sommet du tas.

.