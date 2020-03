Le régime Keto peut-il vous donner un avantage mental?

Les études indiquent que oui, tant que vous êtes prêt à vous engager.

Vous êtes sur la bonne voie si vous travaillez sur votre alimentation pour vous offrir des performances optimales. Vous comprenez l’impact négatif des aliments transformés et l’inflammation que le sucre peut provoquer dans votre corps, mais vous vous demandez si le régime cétogène est le meilleur choix pour maintenir votre niveau d’énergie pour la journée à venir. Comme défini dans Medical News Today, “Le régime céto est un plan alimentaire qui se concentre sur des aliments qui fournissent beaucoup de graisses saines, des quantités adéquates de protéines et très peu de glucides. Le but est d’obtenir plus de calories des graisses que des glucides.” Pour la plupart des gens qui veulent perdre du poids et prendre l’habitude du sucre, c’est un appel à l’action gagnant-gagnant, et le régime cétogène est un excellent moyen thérapeutique pour vous aider à démarrer et voir les résultats.

Il existe également d’autres avantages. Les chercheurs utilisent maintenant le régime cétogène aux côtés de traitements contre le cancer pour aider à réduire la glycémie, qui à son tour réduit l’hormone insuline qui peut entraîner des complications dans certains cancers. Comme le note le même résumé de Medical News Today, “dans une méta-analyse de 13 essais contrôlés randomisés différents, les chercheurs ont constaté que les personnes suivant un régime cétogène perdaient deux livres de plus que celles suivant un régime faible en gras sur un an.” Les personnes suivant le régime ont également connu une baisse significative des niveaux de cholestérol total, de lipoprotéines de basse densité (LDL) ou de «mauvais» cholestérol et de triglycérides, ainsi qu’une augmentation des lipoprotéines de haute densité (HDL) ou «bonnes» le cholestérol.

Il a également été prouvé que les cétones créées dans notre foie contribuent à créer une barrière protectrice pour les fonctions neurologiques. De nombreux scientifiques l’utilisent désormais dans les études sur la maladie d’Alzheimer, avec d’excellents résultats. C’est évidemment très prometteur et motivant, mais ce régime est-il pour tout le monde?

Les nutritionnistes endossant le rôle de céto apprennent à leurs clients à reconnaître que si vous souffrez déjà de faible énergie, de brouillard cérébral, de fatigue et d’anxiété, le temps que vous consacrez à la préparation et à la force mentale peut vous pousser à bout. En d’autres termes, vous pouvez échouer avant même de commencer.

Il existe un moyen d’identifier où une personne se trouve actuellement dans le continuum de la résilience que j’appelle la «Formule de l’écart d’identité pour réussir». Il adopte une approche globale en tenant compte des déclencheurs qui empêchent notre capacité d’avoir une énergie imparable, de nous concentrer et de conduire à travers le biohacking. Je représente cela à travers des types d’identité de la même manière qu’une batterie est chargée. Il existe quatre types d’identité: le catalyseur, le synergiste, le gardien et le défenseur. Notre objectif devrait être de nous assurer que notre énergie physique et psychologique est supérieure à 50%, c’est là que résident le synergiste et le catalyseur – un état dans lequel nous sommes des créateurs conscients, motivés, concentrés et motivés. Mais c’est le Défenseur et les Gardiens qui devraient réfléchir à deux fois avant de relever un nouveau défi alimentaire.

Si vous tergiversez actuellement, faites des excuses ou ressentez une fatigue intense ou une dépression, vous êtes probablement un défenseur. Vous êtes en mode d’auto-préservation car vous n’avez plus d’énergie physique et émotionnelle, comme lorsque votre téléphone portable passe en mode d’économie de batterie. Vous pouvez prendre des décisions irréfléchies ou vous retrouver à agir par manque de caractère parce que vous n’opérez plus à partir de votre cortex préfrontal, qui contrôle la personnalité, la pensée rationnelle et le contrôle émotionnel. Le Guardian n’est pas beaucoup mieux, car ils ne fonctionnent qu’à 25-50% de leur capacité. Ils protègent à peine leurs ressources énergétiques pour passer la journée.

Le régime céto comporte une période de “désintoxication” lorsque vous commencez. La première ou les deux premières semaines peuvent provoquer des effets secondaires connus sous le nom de «grippe céto». C’est un moment où vous trahissez souvent des symptômes de maladie car votre corps brûle les dernières réserves de glucose dans votre sang. Vous devriez commencer à vous sentir mieux après quelques semaines, mais si vous vous sentez toujours mal, vous risquez de ne pas alimenter correctement votre corps.

En tant que type Defender ou Guardian, vous ne pouvez pas maintenir ce nouveau facteur de stress, et vous allez probablement abandonner le programme, expérimentant cette fameuse “faim” en mangeant des glucides et des sucres transformés juste pour vous sentir mieux à nouveau. Ensuite, bien sûr, vous vous battez pour avoir échoué avant même de commencer.

Il existe cependant un moyen d’obtenir l’aide dont vous avez besoin. Tout d’abord, vous devrez commencer à nettoyer lentement votre alimentation en vous débarrassant des sucres et des glucides hautement transformés, de sorte que la baisse de la glycémie n’est pas si drastique qu’elle déclenche un brouillard cérébral intense. Les tuteurs et les défenseurs peuvent alors commencer à incorporer le jeûne intermittent, ce qui présente de nombreux avantages, tels que la perte de poids, une croissance accrue des hormones de croissance humaine, une glycémie plus faible, une meilleure résistance à l’insuline et même un portefeuille plus léger.

Ensuite, en travaillant en étroite collaboration avec un médecin en médecine fonctionnelle, vous pouvez découvrir la cause profonde de votre manque d’énergie, de concentration, de brouillard cérébral, de dépression et d’anxiété. La médecine fonctionnelle examine plus en profondeur la cause de votre maladie, qui pourrait en fait être des effets secondaires de l’intolérance alimentaire, de l’inflammation ou des médicaments que vous prenez. Un médecin en médecine fonctionnelle peut également examiner de près toutes les carences essentielles en minéraux ou en vitamines que vous pourriez rencontrer et qui peuvent imiter des troubles psychologiques. Le régime céto peut être la prochaine meilleure étape pour vous, tant que vous vous adaptez au processus en travaillant sur votre alimentation et en incorporant lentement le jeûne intermittent.

Les synergistes et les catalyseurs sont des identités de premier ordre qui pourraient facilement intégrer la façon de manger céto et gagner ses nombreux avantages neurologiques et physiologiques, en plus d’utiliser le jeûne intermittent comme un excellent moyen de cumuler ses nombreux avantages. Comme pour tout protocole alimentaire, tout est question de personnalisation. Faites ce qui vous convient et ajustez-le selon vos besoins.

