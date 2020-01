Le répertoire de formation met les gens sur la voie de l’avenir

Le répertoire de formation 2020 de l’EMA, qui a atterri sur des bureaux le mois dernier, vise à aider en offrant un large éventail de possibilités aux personnes à tous les niveaux de tout type d’entreprise d’acquérir de nouvelles compétences. Photo EMA

Organiser et développer les compétences des personnes pour leur rôle actuel, leur prochain rôle et leurs futurs rôles n’est pas une tâche facile, mais c’est un élément clé pour être un bon employeur.

Les employés sont également confrontés à plus de défis que jamais avec les technologies nouvelles et émergentes, les modes de vie constamment connectés, les changements dans les styles d’apprentissage et les attentes plus élevées pour offrir des avantages tangibles.

En adoptant soigneusement et délibérément les nouvelles technologies et une culture d’apprentissage tout au long de la vie, les gens peuvent s’assurer que leurs compétences et leurs organisations sont adaptées à l’avenir, mais cela nécessite une planification et un engagement.

Le répertoire de formation 2020 de l’EMA (Employers and Manufacturers Association), qui a atterri le mois dernier, vise à aider en offrant une vaste gamme de possibilités aux personnes de tous les niveaux de tout type d’entreprise d’acquérir de nouvelles compétences.

En réponse à ce que les apprenants ont dit sur la facilité et le coût de la formation, le répertoire comprend 30 nouveaux cours, y compris en marketing et en conception graphique, et des options en ligne dans tous les portefeuilles.

Il comprend également 17 parcours, qui tracent le parcours de différents cours vers les objectifs des apprenants afin qu’ils améliorent continuellement leurs compétences et qu’il existe des parcours pour chaque étape de leur carrière.

La formation en santé et sécurité au travail (SST) est un domaine d’intérêt permanent et croissant, la Nouvelle-Zélande fonctionnant sur un strict minimum, sur la base de la législation et des statistiques sur les dommages, encore trop élevée.

Passer de la S&ST d’un acte de conformité à un objectif quotidien proactif requiert des compétences générales telles que l’engagement du personnel, la communication et une culture préventive proactive basée sur le bien-être général des gens.

Le programme de certificat en santé et sécurité au travail de l’EMA est fortement axé sur le renforcement de la culture de la santé et de la sécurité et explore la différence et éduque et responsabilise les apprenants.

Le programme décompose les facettes du «bien-être» des employés pour éduquer et responsabiliser les apprenants afin qu’ils puissent affecter des changements positifs et aider à créer une culture de santé et de sécurité dans une organisation.

Découvrez tous les cours de l’EMA et planifiez votre développement professionnel à l’aide du répertoire de formation 2020.