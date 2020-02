Le résumé du numéro de février de Wall Street Italie en kiosque

Le numéro de février de Wall Street Italia, le magazine mensuel sur l’économie, les conseils financiers et le mode de vie, est en kiosque

Savez-vous pourquoi je mets de l’argent de côté?

Est-ce que je connais la marche à suivre pour réserver suffisamment pour chacune de mes raisons?

Est-ce que je sais, pour une raison quelconque, combien d’argent vais-je disposer?

Est-ce que je sais quand cet argent devra revenir entre mes mains?

Est-ce que je sais ce qui arrivera à cet argent le jour où je serai parti?

Il suffirait de poser ces cinq questions simples pour comprendre à quel stade se situe notre planification financière personnelle. C’est aussi, comme il se doit, planifier sa propre vie, en profiter pleinement, se consacrer et développer ses passions. Avec ces questions, le directeur de WSI Leopoldo Gasbarro présente le thème principal du mensuel de février: le conseil financier et ses enjeux.

Parce que le conseil financier est au centre d’une série de changements et doit se changer et s’adapter: aux nouvelles technologies, aux nouveaux clients Millennial, à la préparation du transfert générationnel, aux taux d’intérêt négatifs. Ces défis et d’autres sont au cœur de Dossier de février par WSI.

Sur la couverture

Les solutions pour investir dans le nouveau scénario émergent de l’entretien de couverture avec le PDG de J.P. Morgan AM pour l’Italie, Lorenzo Alfieri selon laquelle le conseil, avec les bons produits et une bonne contribution technologique, est devenu le véritable atout indispensable pour la gestion de l’épargne et des investissements.

Le dossier

Ce mois-ci, un large espace est dédié aux voix institutionnelles des consultants au sein du dossier. En particulier, ad Anasf, la National Association of Financial Advisors, qui organise début février Consulentia, à Rome, où WSI sera présent. Dans la septième édition de l’événement dédié aux conseillers financiers, il y aura la dernière salutation du président Maurizio Bufi et l’élection d’un nouveau guide. A partir des pages du WSI Bufi fait le bilan de ses neuf années à la tête de l’Anasf et trace une voie possible pour de futurs développements.

La voix des consultants indépendants est confiée aux interventions des Massimo Scolari, président de Ascofind (Association des sociétés de conseil financier) et de Luca Mainò, fondateur et membre du conseil d’administration de Nafop (Association nationale des consultants rémunérés uniquement).

WSI a également entendu la voix de ceux qui consultent dans le monde du conseil pour savoir comment gérer leurs ressources financières. Ce mois-ci, nous avons interviewé l’un des protagonistes en dehors du monde de la finance Andrea Dovizioso, pilote MotoGp pour l’écurie Ducati et Dan Peterson, un ancien entraîneur de basket-ball qui a écrit des pages historiques avec leOlimpia Milan, commentateur de télévision et motivateur d’entreprise depuis des années.

Autres signatures en février Sergio Sorgi, fondateur de Progetica expliquer aux lecteurs du WSI l’importance de création d’une culture de planification qui fait toujours défaut en Italie; Angelo Deiana, président de Confassociations, qui parle d’une Italie qui risque de passer de l’hiver démographique à l’enfer de la sécurité sociale; Paolo Legrenzi, professeur émérite de psychologie à l’université Ca ’Foscari de Venise qui revient sur le thème de la culture, cependant, considérée comme une nécessité inévitable pour les consultants. La culture, explique Legrenzi, est le point de départ pour relever les défis du conseil et permet au consultant de conseiller le client sur un large éventail de sujets; Maurizio Primanni, fondateur du groupe Excellence au lieu de cela, il appelle à une réduction des impôts et à une augmentation de la technologie pour vraiment faire démarrer le secteur des pensions complémentaires.

Dans le magazine mensuel dédié au conseil, les voix de ceux qui offrent quotidiennement leurs connaissances aux épargnants à la recherche d’investissements rentables ne pouvaient pas manquer. La rubrique Voice of Consulting s’est ainsi multipliée par six. Six noms: Sergio Malizia, Simone Pontiggia, Loredana Nencetti, Massimo Cupillari, Marco Bigliardi, Fabrizio Sciamanna. Interrogés par Ilaria Sangregorio, ils ont envisagé le monde du conseil sous différents angles, celui dans lequel ils travaillent au quotidien.

consultatif

La section consultative poursuit idéalement le thème principal du magazine mensuel, élargissant notre regard sur le monde croissant des certificats. Bnp Paribas est l’un des principaux protagonistes en Italie. Luca Comunian, responsable du marketing Cross Asset Distribution Italie, explique comment et pourquoi les certificats sont de plus en plus utilisés par les consultants financiers dans la construction de portefeuilles pour les clients.

Le lien entre consultants et gestionnaires d’actifs doit être renforcé car il devient de plus en plus fondamental. Ils en sont convaincus Ugo Loser PDG d’Arca Fondi Sgr, Donato Savatteri responsable de l’Europe du Sud de T. Rowe Price, Pierluigi Giverso directeur général adjoint d’Anima Sgr, Marcello Matranga chef de pays Italie de Robeco et Luciano Giulio Rizzo associé et directeur commercial de Brera Sim, interviewé par WSI sur le sujet.

privé

En couverture dans la section privée ce mois-ci Barbara Ellero, partenaire et gestionnaire de la dette privée de Anthilia Sgr. Avec la vice-présidente exécutive d’Anthilia Capital Partners, Giovanni LandiEllero parle de l’activité du fonds de dette privée Anthilia Bit III qui accompagne les entreprises Docg dans leur croissance et leur développement. C’est un exemple Mondodelvino, dirigé par Marco Martini.

assurance

Dans la section dédiée aux assurances, une analyse approfondie politiques de soins de longue durée. L’augmentation de la durée de vie moyenne nécessite de réfléchir aux années au cours desquelles, pour bien vivre, une aide sera nécessaire. Cependant, peu le font.

Une interview suit Bernardo Franchi, administrateur unique de Grifo Holding, un nouveau pôle de services et d’idées innovantes dans le secteur de l’assurance.

Immobilier

La régénération de l’immobilier italien est de plus en plus liée au concept de développement urbain durable et aux solutions innovantes de financement immobilier. Au WSI, ils en ont parlé Guido Castelli, président de la fondation Ifel Anci et Mario Occhiuto, président de la fondation Fpc Anci, à l’occasion de l’événement Urban Thinkers Campus qui s’est tenu à Rome.

investissements

La couverture de la section Investissements est dédiée à Directa Sim. WSI interviewé Vincenzo Tedeschi, vient d’être nommé PDG, sur les perspectives d’avenir du courtier en ligne.

Tax & Legal

La section dédiée aux cabinets d’avocats et comptables héberge en couverture Stefano Azzali, directeur général de la Chambre d’arbitrage de Milan, qui présente le contenu qui a émergé lors du 27e Forum mondial de la médiation.

entreprises

L’entreprise au service de couverture de la section dédiée aux entreprises est Egea, raconté par le PDG Pierpaolo Carini. Multiutility a su traduire les besoins de la province italienne en solutions de qualité et respect de l’environnement au niveau national et international.

Style de vie

En février, la couverture dédiée au secteur de la mode, du luxe et de l’art de vivre présente la famille Cerea, propriétaire du restaurant Da Vittorio, l’un des onze qui peut se targuer de trois étoiles Michelin en Italie.

Christian Loboutin raconte son éclectisme coloré lors d’une exposition à Paris. Le sorcier incontesté des semelles rouges célèbre plus de vingt ans de carrière avec une performance du 26 février au 26 juillet au Palais de la Porte Dorée.

Audi E-Tron 55 Quattro et Ducati Panigale V2 ce sont les protagonistes des pages moteur du numéro de février de WSI.