Le résumé du numéro de janvier de Wall Street Italie en kiosque

Le numéro de janvier de Wall Street Italia, le magazine mensuel sur l’économie, les conseils financiers et le mode de vie, est en kiosque

“Si cela ne tenait qu’à moi, j’écrirais le mot” assurer “sur la porte de chaque maison et sur le bureau de chaque fonctionnaire …L’assurance supprime la destruction brutale du bonheur des familles et des personnes».

Il s’ouvre sur une citation de Winston Churcill, le Premier ministre britannique qui a dirigé le Royaume-Uni pendant les terribles années de la Seconde Guerre mondiale. Une citation surl’importance d’assurer et donc de protéger, eux-mêmes, leurs proches, leurs biens.

Pourtant, l’assurance est souvent considérée sous un mauvais jour. Surtout par les Italiens qui préfèrent l’accumulation de ressources dans les comptes courants au paiement de la prime pour se couvrir des dommages futurs, qui pourraient également être importants. Ils pensent donc pouvoir faire face à l’inattendu.

Le dossier «Live safe» du numéro de janvier du mensuel Wall Street Italia est dédié au monde de l’assurance.

Sur la couverture

Entre l’assurance et l’investissement, l’obligation est plus proche que vous ne le pensez. En accumulant des stocks d’argent sur le compte courant, les Italiens risquent de perdre deux fois. Ne pas couvrir les dépenses liées à d’éventuels événements négatifs, généralement importants, et ne pas faire fonctionner cet argent. Ce sont deux façons d’envisager l’avenir. Mais les Italiens semblent être myopes sur ce front. Un avenir auquel il ressemble BlackRock qui en 2020 fête ses vingt ans depuis son arrivée en Italie. La couverture du mensuel est dédiée au géant de la gestion d’actifs.

Le dossier Living Safe

Parmi les invités du dossier «Safe living» Paolo Legrenzi, professeur émérite de psychologie à l’Université Ca ‘Foscari de Florence, qu’il expose aux lecteurs les trois paradoxes des Italiens (assurance, sécurité et prévention) incapables de traduire leur proverbiale prudence (ou peur?) en actions qui protègent leurs vulnérabilités.

Un autre illustre professeur de l’esprit, le psychiatre Paolo Crepet, parle de la relation psychologique des Italiens avec le risque et la perception qu’ils ont sur cette question, souvent faux également en raison de modèles de communication incorrects.

Quelle est la vision erronée que nous avons deL’Afrique, un continent en plein essor qui offre plus d’opportunités que de risques. Savoir comment voir ces opportunités.

“Afrique – écrit-il Francescomaria Tuccillo, ancien directeur de Finmeccanica et auteur du livre «Afrika: les clés d’accès» – il fera partie de notre avenir, que cela nous plaise ou non. Si nous savons nous parler à temps, nous pouvons créer de nouvelles opportunités pour tout le monde “.

En plus des contributions externes dans le dossier d’assurance et de protection, vous trouverez des données, des analyses et des recherches pour approfondir le thème de l’assurance (ou pour les Italiens le problème): de la comparaison internationale basée sur les données Ania, à l’expérience des consultants en passant par les indications sur la façon d’améliorer la situation donnée par Enrico Giovannini, professeur de statistiques économiques à l’Université de Rome Tor Vergata, interviewé par Massimiliano Volpe.

assurance

En plus du dossier «Safe living», Wall Street Italia consacre la couverture interne de la section Assurances à Mediolanum qui, par la bouche du PDG Massimo Doris il dit que “la protection des clients est notre priorité”.

consultatif

Le nouveau monde aux taux négatifs est le thème de la couverture de la rubrique conseil. Les actions semblent être la seule classe d’actifs actuellement en mesure d’offrir des rendements positifs à ceux qui investissent. Mais il faut diversifier les titres du portefeuille. Pour ce faire, MSCI World, qui contient toutes les principales actions mondiales, peut être une solution optimale.

privé

En couverture dans la section privée, Stefano Peroncini, PDG d’Eureka ce mois-ci! Venture Sgr, la nouvelle société de gestion d’actifs qui vient d’être agréée par la Banque d’Italie. Une société de capital-risque indépendante spécialisée dans l’investissement dans des sociétés de haute technologie.

La section comprend également un article consacré à Banca Generali. Il Leone di Triestre explique les «Choix thématiques à gagner sur les marchés, un commentaire sur le Sommet italien du goût, le salon dédié au vin qui s’est tenu fin 2019, organisé par Joanna Miro de Miro & Co Wine Globale et un article consacré à nouveau à l’assurance, vu cependant, cette fois comme un instrument dont on ne peut se passer pour la protection des œuvres d’art et des objets de collection.

Immobilier

Gianfranco Navone, PDG de First Real Estate, raconte le marché immobilier italien à partir de la couverture de la section dédiée à l’immobilier. “Les investisseurs sont rentrés en Italie – dit-il – et l’ont fait en plus grand nombre qu’en 2006, après l’avoir abandonnée au moment de la crise maximale”.

Fiscalité et juridique

En couverture, la section dédiée aux avocats et comptables abrite Antonio Campagnoli, associé du cabinet d’avocats Lexcc qui, dans une interview, aborde le sujet de la nouvelle législation européenne sur la finance durable. Dans l’article, Campagnoli illustre les objectifs et les effets possibles des nouvelles initiatives.

entreprises

L’entreprise dans le service de couverture de la section dédiée aux entreprises est MolMed, a déclaré le PDG. Riccardo Palmisano. La société de biotechnologie est la première en Europe à avoir obtenu une autorisation de production GMP pour le marché de la thérapie génique et cellulaire.

Style de vie

En janvier, la couverture dédiée aux métiers de la mode, du luxe et du lifestyle Lucia Silvestri, directeur créatif de Bulgari, qui célèbre le style audacieux de la maison avec ses bijoux extraordinaires.

Ferruccio Lamborghini au lieu de cela, il nous parle de sa passion pour les motos qui lui a donné son caractère perturbateur. À seulement 28 ans, Ferruccio marque le nouveau parcours de Tonino Lamborghini, une entreprise fondée par son père il y a 35 ans, et raconte à WSI la nouvelle gamme de montres de la marque.