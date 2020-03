Le résumé du numéro de mars du magazine Wall Street Italia

Le numéro de mars de Wall Street Italia, le magazine mensuel sur l’économie, les conseils financiers et le mode de vie, sera bientôt en vente

“La meilleure défense est l’attaque». Une phrase tirée des terrains de football mais valable dans tous les domaines de la vie. La passivité ne paie jamais. Jouer en défense vous permettra de ne pas perdre (peut-être) mais jamais de gagner. Rester passif à l’heure sombre que connaissent le monde et l’Italie est de peu d’utilité. Nous devons cesser de souffrir et d’attaquer: le virus, le pessimisme, la peur.

Wall Street Italia dans le numéro de mars a choisi de vous faire attaquer dans la gestion de votre épargne, pour expliquer comment vous pouvez éviter d’être submergé par la peur du coronavirus. Mais soyez prudent: poursuivre l’attaque n’est pas synonyme de vous mettre en danger contre l’ennemi, comme ignorer les règles de conduite imposées par le gouvernement pour la sécurité de tous, ou comment entrer sur les marchés en essayant de profiter de l’effondrement pour acheter à bas prix . Pour attraper un couteau qui tombe à la volée, vous ne pouvez que vous blesser. Warren Buffett le sait également, qui considère également ce qui se passe sur les bourses mondiales comme une opportunité d’investissement.

“Ce fichu virus nous montre que nous pouvons nous unir dans des efforts communs et que lorsque nous sommes appelés à donner le meilleur de nous-mêmes, nous ne savons même pas quelle est la limite.”

Avec ces mots le directeur de Wall Street Italie Leopoldo Gasbarro présente le numéro de mars du mensuel, dans son éditorial intitulé “en direct“Et puis rappelons à tous” La leçon oubliée de 2008 “, la grande crise financière, l’effondrement de Lehman Brothers. Tout semblait sur le point de se terminer. Ce n’était pas comme ça. Les marchés boursiers ont retrouvé des sommets historiques et y reviendront. “N’ayez pas peur” suffit.

Les grands noms du dossier “Il est temps d’attaquer”

Pupi Avati, Dino Meneghin et Giovanni Minoli. Dans le numéro de mars de Wall Street Italia, trois grands noms qui ont rendu l’Italie grande au cinéma, au basket-ball et au journalisme respectivement.

Avec le regard du réalisateur et sa longue expérience, Avati parle de l’Italie, comme il l’a toujours fait dans ses films, en envoyant un message qui éveille la fierté d’être unique:

“Être en paix avec votre conscience, savoir que vous avez correctement interprété qui vous êtes est la chose la plus importante pour moi”.

Un concept à mémoriser et à répéter comme un mantra face aux ascensions de la vie.

Dino Meneghin, champion de basket italien, de l’autre de ses deux mètres et six centimètres, vous invite à garder les pieds sur terre. Il l’a toujours fait, au cours de sa brillante carrière, avec humilité, collaboration et envie de gagner. Aux lecteurs de WSI, il laisse un enseignement qui prend aujourd’hui encore plus de valeur:

“La chose la plus importante est de ramener le résultat à la maison et ensuite seulement de regarder le tableau de bord personnel”.

Giovanni Minoli, en tant que journaliste de presse auteur d’émissions à succès sur Rai, concentre son attention sur la fragilité de la mondialisation, exposée par la crise des coronavirus mais déjà en difficulté face à la montée des nationalismes et des régionalismes. Cela peut être une opportunité de changement qui en vaut la peine

“Faites plus que tout le monde a l’habitude de faire”.

Le dossier et le vademecum

Dans le dossier, il y a les interventions de Raffaele Morelli, psychiatre et psychothérapeute, fondateur de l’Institut de médecine psychosomatique de Riza et de Paolo Legrenzi, professeur émérite de psychologie à l’université Ca ’Foscari de Venise. Les deux experts de l’esprit humain offrent le leur point de vue sur la peur et la vulnérabilité, comment y faire face et comment tout va évoluer positivement, même sur les marchés financiers, dès que des signes d’espoir se font sentir: un vaccin, un remède efficace, une diminution drastique des infections, des décès et des personnes en soins intensifs.

Toujours dans le dossier, le numéro de mars de WSI examine différents outils de gestion financière, offrant aux lecteurs vademecum sur le comportement: compte courant, fonds obligataire, plan d’investissement (Pic), plan d’accumulation (Pac), etf, hypothèque à taux fixe et variable. Qu’advient-il de ces instruments dans la phase actuelle de forte volatilité du marché, que se passera-t-il ensuite et comment se comporter si vous avez l’argent investi dans ces produits ou si vous souhaitez y investir?

WSI a ensuite donnéItalie, pour comprendre quelles sont les ressources qui nous permettront de sortir de cette situation dramatique. Partant d’un atout fondamental pour le pays, le Bourse italienne, actuellement contrôlée par la Bourse de Londres. Barbara Lunghi, Responsable Marchés Primaires, Marta Testi, responsable du programme Elite Italia e Anna Lambiase, PDG et président d’Ir Top, explique aux lecteurs quelle est la valeur ajoutée de la cotation en bourse et quel est le chemin pour y arriver.

consultatif

Dans la section consultative, nous avons appelé Roberto Russo, a.d. par Assiteca Sim, qui dans le scénario de panique actuel sur les marchés recommande de garder la tête ferme car, à la fin de l’urgence, les marchés boursiers vont récupérer “comme ils l’ont toujours fait” et comme ils le font déjà en partie en Chine. Une position également confirmée par les managers interrogés dans la section Points de vue.

privé

En couverture dans la section privée ce mois-ci Alessandro Varaldo, PDG de Banca Aletti ce qui explique aux lecteurs de WSI comment le hub privé de Banco Bpm se développe. “Notre banquier est au centre d’un système qualité pour satisfaire les besoins de la famille entrepreneuriale”, explique Varaldo.

L’entreprise italienne toujours au centre de l’attention également dans l’article consacré à la focalisation d’Aifi sur le capital privé, après le marché international du private equity qui s’est tenu fin janvier à Cannes, et dans celui dédié à la dette privée avec l’interview de Patrick Marshall par Federated Hermes.

Immobilier

Milan et la Lombardie ont été gravement touchées par le coronavirus. Ils restent la locomotive du pays et c’est pour cette raison qu’il est très important qu’ils reprennent de l’élan, mettant cette parenthèse négative derrière eux. L’article de couverture de la section est consacré à Milan. Nous avons parlé de la capitale milanaise, la seule métropole italienne capable de rivaliser avec les grandes villes du monde, impliquant Carlo Masseroli, responsable du programme des grandes villes urbaines d’Arcadie Italie et ancien conseiller pour le développement du territoire dans la junte de Moratti.

investissements

La couverture de la section Investissements est dédiée à Bg Saxo Sim. WSI a interviewé le PDG Gian Paolo Bazzani, vient d’être nommé PDG, sur les perspectives d’avenir du courtier en ligne. “La stratégie SIM se poursuit avec de nouveaux avantages également pour les commerçants: l’intégration de Banca Generali à la banque à domicile est un élément distinctif de l’offre de plateformes de diversification des investissements”, a-t-il déclaré à WSI.

Tax & Legal

La section dédiée aux cabinets d’avocats et comptables héberge en couverture Vincenzo Jandoli, expert en propriété industrielle et intellectuelle, avocat au sein du département de propriété industrielle et intellectuelle du cabinet Franzosi.

La section contient également une interview avec Andrea de ’Mozzi, partenaire en actions de Pedersoli Studio Legale qui explore la question du transfert générationnel des patrimoines artistiques.

entreprises

Dans la section affaires de ce mois-ci, WSI lance une initiative pour donner la parole aux startups et initiatives commerciales italiennes. Chaque mois, une jeune réalité de l’industrie italienne sera présentée.

Ce mois-ci est sur le point ptolémaïque, propriétaire d’un brevet international pour la technologie de certification automatique instantanée qui permet une certification instantanée et automatique avec valeur légale, date et lieu, des images et du son collectés via les smartphones et autres appareils.

Style de vie

En mars, la couverture de Wall Street Italia Lifestyle consacrée au secteur de la mode, du luxe et du lifestyle Enrico Bartolini chef et propriétaire de nombreux restaurants étoilés, dont celui de Mudec à Milan.

Claire Choisne elle est la protagoniste du One to One. Le directeur créatif de Boucheron rend hommage, dans la dernière collection, à une icône incontournable de la maison, le paon.