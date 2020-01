Le rôle du marketing dans la transformation des entreprises et l’approche «client en arrière» – Econsultancy

Le contenu de ce briefing est reproduit du Guide des meilleures pratiques de gestion du changement d’Econsultancy, publié en novembre 2019 et rédigé par Neil Perkin. Le rapport est conçu pour fournir aux spécialistes du marketing des conseils et des conseils pratiques sur la meilleure façon de gérer le changement dans le contexte d’une technologie en évolution rapide, du comportement des consommateurs et de la dynamique du marché.

Avec autant d’organisations qui se sont lancées dans des programmes de transformation numérique et avec des environnements concurrentiels en évolution rapide, le besoin pour les marketeurs de comprendre comment gérer le changement et la complexité n’a jamais été aussi grand.

Ce briefing couvrira:

Comment le marketing peut être l’oreille et la voix du client

Adopter une approche client en arrière

Marques verticales numériques natives comme études de cas pour un focus CX

Raconter des histoires et transformer l’entreprise

Explorez le rapport plus large pour les principes clés et les idées pratiques dans un large éventail de domaines, y compris la vision et la stratégie du changement, les mesures de progrès, les compétences, la culture organisationnelle et le comportement.

Briefing sur la transformation numérique