Le secret du succès de Sosandar

Pour un détaillant de mode dirigé par d’anciens éditeurs de magazines, Sosandar a connu une croissance impressionnante depuis son lancement en septembre 2016.

Après 10 ans de collaboration au magazine Look, Ali Hall et Julie Lavington ont respectivement quitté leur poste de rédactrice et de directrice de la publication pour créer le détaillant de vêtements pour femmes en ligne.

Les co-directeurs généraux n’ont pas perdu de temps non plus – ils ont commencé à travailler sur le site Web de Sosandar le lendemain de leur départ de Look en octobre 2015.

Dans sa dernière mise à jour, qui portait sur les trois mois se terminant le 31 décembre 2019, Sosandar a enregistré une augmentation de ses revenus de 136% grâce à une gamme de produits élargie et à une commercialisation télévisuelle accrue.

Les fondateurs ont déclaré à Retail Gazette que cela était dû à “un essai réussi dans la publicité télévisée qui, combiné aux canaux déjà établis de social, de publipostage et de relations publiques, a accru la capacité de Sosandar à attirer plus de nouveaux clients”.

Hall et Lavington ont admis avoir trouvé «une lacune sur le marché» et en ont profité pour cibler des femmes qui avaient quitté Asos, mais n’étaient pas tout à fait prêtes pour Bonmarche.

«Aucune marque de commerce électronique ne ciblait ce marché (plus de 30). Nous savions que le moment était venu de lancer une marque sans âge, à la pointe de la tendance, à des prix abordables », ont-ils déclaré.

Suzanne Blake, responsable mondiale du marketing de la société de conseil en marques FutureBrand, a attribué le succès de Sosandar à sa «compréhension habile de sa base de consommateurs», en particulier dans le climat difficile de la vente au détail d’aujourd’hui.

Naturellement, la capacité de Sosandar à identifier son marché cible le met sur un piédestal, tandis que son rival reconnu et détaillant assiégé Marks & Spencer a du mal à localiser son marché.

M&S a souvent ciblé une population plus âgée par le passé, mais plus récemment, elle a lancé sa marque exclusive de sport Goodmove pour attirer un public plus jeune. Rita Harnett, partenaire de commerce électronique de l’agence de presse Wavemaker Global, a suggéré que M&S semble avoir «perdu son chemin avec les clients de ce groupe d’âge, tandis que Sosandar a fait un excellent travail pour façonner sa stratégie autour de ce public».

“Les clients de Per Una et Autograph de ce monde sont à la recherche d’idées d’enthousiasme et de style et M&S ​​n’est pas tout à fait à la hauteur”, a déclaré Harnett.

“Sosandar a reconnu l’importance des influenceurs et des recommandations de célébrités”

«Sosandar a reconnu l’importance des influenceurs et des mentions de célébrités, pilier de la stratégie de marketing M&S, présentant des produits portés par des personnalités qui résonnent avec ce groupe d’âge, comme Amanda Holden et Susanna Reid.»

Dix ans avant le lancement de Sosandar, son confrère de mode en ligne Boohoo s’est engagé à devenir l’un des plus grands détaillants en ligne, enregistrant tout récemment des ventes de 473,7 millions de livres sterling pour le groupe.

L’initiative de Sosandar d’utiliser une formule similaire à Boohoo en ciblant un créneau et un marché sensible à la mode était sans doute un risque, étant donné que la population démographique traditionnellement plus âgée n’est peut-être pas aussi accessible à la mode en ligne que la génération Y.

Cependant, les échanges de Noël réussis de Sosandar sont allés à l’encontre des attentes, faisant état d’une croissance «substantielle» de sa base de données de clients active, qui s’élève maintenant à 11 000, et que les commandes répétées au cours de la période ont augmenté de 140%.

Alors qu’est-ce qu’il a bien fait?

Selon Harnett, Sosandar est arrivé sur le marché à un moment opportun.

“La tranche d’âge des 30 ans et plus traverse une période difficile, avec plusieurs détaillants de rue qui ont du mal à faire face aux demandes changeantes des clients”, a-t-elle expliqué.

«Les détaillants traditionnels tels que Debenhams et House of Fraser, où ce groupe d’âge aurait jadis fait leurs achats, traversent des bouleversements.»

En plus de cela, Sosandar offre une «expérience client transparente» en créant un site Web facile à naviguer – quelque chose de crucial pour un détaillant en ligne.

Les pages de détails des produits répertorient également d’autres produits à «porter avec», qui peuvent être ajoutés au panier directement à partir de la même page – pour plus de commodité.

Nelson Blackley, associé de recherche au détail à la Nottingham Business School, a déclaré que les fondateurs de Sosandar avaient «une puissante combinaison de créativité et de compréhension des données», ce qui leur a été bénéfique lorsqu’ils se sont lancés dans leur start-up de mode en ligne.

Il a ajouté que le statut sans dette de Sosandar est «inhabituel» étant donné qu’il s’agit d’une forme de vente au détail pureplay.

“Il a fonctionné uniquement grâce au financement des actionnaires, ce qui signifie qu’il doit être responsable de la façon dont il se développe et se développe de manière organique”, a déclaré Blackley à Retail Gazette.

«Une croissance prudente est donc nécessaire car le financement futur dépend des émissions d’actions.

“Cependant, il a utilisé à bon escient une partie des 7 millions de livres levées grâce à la vente de nouvelles actions l’été dernier pour augmenter les investissements dans les canaux pertinents tels que les campagnes de marketing télévisé, y compris les publicités numériques dans les stations de métro pour accroître la notoriété de la marque, la fidélisation de la clientèle et les nouveaux clients. acquisition.

«Cela s’est également appuyé sur ses canaux déjà établis de médias sociaux, de publipostage et de relations publiques.»

«Le groupe des 30 ans et plus traverse une période difficile»

Alex Smith, expert en marque à l’agence de design Basic Arts, a déclaré que les détaillants tels que M&S – qui considéraient traditionnellement la gamme 30+ comme leur «territoire» – pourraient être menacés par l’accélération de Sosandar. Mais il a suggéré que ces détaillants de rue «auraient dû être préparés».

Il a également déclaré que ces détaillants devraient désormais se concentrer sur leur espace de briques et de mortier plutôt que de travailler dur sur leur espace numérique.

«Je ne pense pas que la réponse pour de telles marques de grande rue assiégées soit de travailler trop dur pour chasser Sosandar dans l’espace numérique, car il est peu probable qu’elles puissent jamais correspondre à la force d’exécution d’une marque conçue pour cet environnement. à partir de zéro », a déclaré Smith.

“Au lieu de cela, ils devraient se concentrer sur leurs forces dans l’espace des briques et du mortier – quelque chose qui ne va pas disparaître – et offrir un contrepoint à la mode en ligne, en faisant des choses que Sosandar ne pourrait jamais faire.”

Les campagnes de marque de Sosandar sont en cours d’exécution sur les plateformes de médias sociaux depuis quelques années et sa stratégie de notoriété de la marque la distingue des concurrents moins performants.

Pour conduire cela, l’expérience éditoriale précédente des co-chefs de direction de Sosandar a été utilisée pour communiquer avec leur public et exploiter cette authenticité et cette chaleur via des campagnes sociales, de publipostage et de relations publiques innovantes.

Néanmoins, Sosandar a multiplié les raisons pour lesquelles les clients restent fidèles, comme l’élargissement de sa gamme et l’offre d’une offre de livraison compétitive comparable à celle d’Asos.

Peut-être que le problème pour M&S, Debenhams et House of Fraser est qu’ils tentent aujourd’hui de faire appel à toutes les données démographiques – tandis que Sosandar est clair sur qui il sert.

