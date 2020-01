Le secret d’une bonne UX: comment réussir la première impression de votre application ou de votre site Web – Econsultancy

Vous n’avez qu’une seule chance de faire une première impression, et une UX inadéquate peut vous coûter des conversions, mais pour savoir où vous améliorer, vous devez savoir quels éléments éloignent les consommateurs.

Les premières impressions peuvent façonner des relations entières. Pensez simplement à rencontrer votre meilleur ami ou un autre significatif. Ce moment est souvent tatoué dans votre esprit.

Et ce n’est pas différent en ligne: la première impression d’un utilisateur sur un site Web ou une application est essentielle pour façonner ses sentiments envers une entreprise, avec 76% des clients prêts à quitter les marques pour toujours après une seule mauvaise interaction.

Quelle est la première impression que vos utilisateurs ressentent lorsqu’ils chargent votre site Web ou votre application? Leur expérience est-elle aussi optimisée qu’elle pourrait l’être?

Sinon, vous sabotez l’engagement et les revenus des utilisateurs. Selon Forbes, une expérience utilisateur (UX) entièrement optimisée pourrait entraîner des taux de conversion 400% plus élevés.

À titre d’exemple, le leader de l’automatisation du marketing HubSpot a reconstruit son UX en fonction des informations sur le comportement et les commentaires des utilisateurs. Le résultat? Les taux de conversion ont doublé et triplé, transformant les 10 millions de visiteurs mensuels de HubSpot en une machine génératrice de revenus.

Lorsqu’il s’agit de reproduire ce type de succès, deux questions majeures se posent:

Quelles informations sur l’expérience utilisateur devez-vous recueillir?

Comment pouvez-vous utiliser ces informations pour déplacer l’aiguille lors de la conversion?

Comprendre le langage corporel numérique est essentiel pour évaluer l’UX

Imaginez un premier rendez-vous. Certains des plus grands signaux de la façon dont votre date va provenir du langage corporel.

Les indices du langage corporel de votre rendez-vous, tels qu’un contact visuel constant, un sourire et un ton de voix enthousiaste, sont tous des signes d’une soirée réussie. Une date distraite qui semble s’ennuyer ou ne pas être intéressée, en revanche, est préoccupante.

Tout comme votre rendez-vous, les utilisateurs du Web et des applications signalent également leurs sentiments par le biais du langage corporel. Il se trouve que ce langage corporel a lieu sur un appareil, plutôt que juste devant vous.

Alors, à quoi ressemble ce type de «langage corporel numérique», et comment pouvez-vous l’utiliser pour optimiser l’expérience utilisateur de votre application ou de votre site Web et obtenir cette première impression très importante?

Les comportements spécifiques des utilisateurs que vous devez connaître

Les spécialistes des données de Decibel ont collecté et analysé 2,2 milliards de sessions d’utilisateurs, et leurs résultats ont révélé à quel point le langage corporel numérique peut être indicatif en ce qui concerne l’expérience utilisateur et le potentiel de conversion.

Par exemple, le «comportement de lecture» fait référence à un utilisateur qui suit des lignes de texte avec sa souris. Une seule ligne de lecture suffit pour signifier un réel engagement des utilisateurs – nos scientifiques des données ont constaté que les sessions contenant un comportement de lecture ont effectué trois fois plus de conversions que celles qui ne l’ont pas fait.

À l’inverse, le comportement «multi-clic» indique un niveau élevé de frustration des utilisateurs. Il fait référence à la succession rapide de clics sur un élément de page, comme un bouton qui ne répond pas ou une fenêtre contextuelle qui ne disparaîtra pas. Nos scientifiques des données ont constaté que les sessions contenant des comportements multi-clics ont des taux de conversion 82% inférieurs à la moyenne.

Comportement multi-clic sur un bouton qui ne répond pas, indiquant la frustration de l’utilisateur

Ces deux exemples ne sont que la pointe de l’iceberg du «langage corporel numérique» – plus vous regardez en profondeur sous la surface, plus il y a à analyser. Des signaux comportementaux supplémentaires tels que «nids d’oiseaux», qui se réfèrent à un tremblement rapide de la souris, un comportement «d’engagement de défilement» ou de «copie», démontrent en outre des cas de grande frustration ou d’intérêt.

Sans avoir un aperçu des éléments spécifiques sur la page et dans l’application à l’origine de ces comportements des utilisateurs, les équipes numériques doivent deviner pourquoi certaines pages goulot d’étranglement et pourquoi d’autres ne le font pas. Ce n’est qu’en comprenant le langage corporel numérique que vous saurez pourquoi vous perdez un utilisateur pour toujours, par opposition à convertir un nouvel utilisateur en un évangéliste de marque.

C’est la différence entre recevoir le baiser au revoir après votre premier rendez-vous et un adieu au cœur froid.

Création d’un cadre reproductible pour l’amélioration UX

Comment les équipes numériques peuvent-elles intégrer ces informations UX et comportementales dans leur processus d’optimisation? Notre nouveau guide électronique décrit sept étapes simples à suivre par les équipes – de la collecte initiale des données à l’action – pour une expérience utilisateur considérablement améliorée sur les applications et les sites Web.

Avec cette approche basée sur les données, votre équipe numérique peut traiter et optimiser entièrement les éléments des interfaces numériques – tout comme HubSpot a pu le faire dans sa propre transformation UX basée sur la conversion.

Obtenez le guide électronique maintenant pour le partager avec votre équipe et commencez votre aventure vers la création d’expériences numériques premium pour vos utilisateurs.