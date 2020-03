Le secteur automobile chinois revient progressivement à la normale

Le secteur automobile en Chine travaille à pleine capacité pour revenir à la normale dès que possible. Le géant asiatique a surmonté le pire de la pandémie causée par le coronavirus COVID-19. La preuve en est que tant les usines automobiles que les concessionnaires reprennent leur activité.

Alors que le secteur automobile en Europe est paralysé et que l’Amérique du Nord suit le même chemin, le moment est venu mettre la Chine à l’honneur. La pandémie causée par le coronavirus COVID-19 est originaire du géant asiatique. La vérité est que la Chine a traversé des moments très difficiles mais a déjà laissé la pire partie de cette situation. La mise en quarantaine dans une grande partie du pays a pris fin et l’activité industrielle et commerciale a repris.

Les usines automobiles et autres centres de production sont de retour sur la bonne voie et les concessionnaires ouvrent leurs portes. Bien que l’activité reprenne progressivement, la vérité est que le Le secteur automobile chinois aura besoin de l’aide du gouvernement se remettre sur pied et regagner une grande partie du terrain perdu ces derniers mois. Et est-ce Les ventes de voitures en Chine ont chuté. Les données de janvier et février 2020 sont particulièrement terrifiantes.

Le secteur automobile chinois commence à retrouver sa normalité.

Cependant, et en attendant que les autorités du pays asiatique lancent des stimuli pour aider le secteur, il est très important que la normalité soit rétablie. Près de 91% des concessionnaires de voitures neuves chinoises ont rouvert. La plupart des salles d’exposition sont de nouveau opérationnelles, bien qu’il soit souligné par diverses associations que la présence du public est encore faible.

Le trafic public chez les concessionnaires chinois reste à seulement 53% des niveaux normaux. La dernière enquête menée par la China Automobile Dealers Association (CADA), qui couvre 8 393 concessionnaires franchisés en Chine, montre que le trafic dans les salles d’exposition varie considérablement d’une marque à l’autre.

Les concessionnaires exploités par des marques chinoises a rapporté le plus faible taux de fréquentation dans la salle d’exposition. 35% des niveaux considérés comme normaux pour cette période de l’année. Fait intéressant, dans les salles d’exposition des entreprises premium, la participation du public s’est élevée à 57% des niveaux normaux. Au cours des 15 premiers jours de mars, les ventes de voitures aux particuliers ont chuté de 47%.

91% des concessionnaires chinois rouvrent leurs portes.

Les autres concessionnaires, toujours fermés, attendent d’obtenir un permis des autorités locales leur permettant de rouvrir leurs portes et de reprendre leurs activités commerciales.