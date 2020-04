Le secteur automobile, pris entre le Covid-19 et la déclaration du gouvernement

«L’impact de cette crise est une situation sans précédent. Il va vraiment être difficile de s’en sortir et nous recherchons des soutiens pour nous maintenir », explique Fausto Cuevas, directeur général de l’Association mexicaine de l’industrie automobile (AMIA).

Parmi les supports demandés, Cuevas veille à ce que le retour de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) soit urgent pour donner de la liquidité aux entreprises pour faire face aux paiements aux fournisseurs et à la masse salariale, dans un arrêt général des opérations.

Pendant quinze jours, Audi, BMW, General Motors, Ford, FCA, Honda, Mazda, Mercedes-Benz, Nissan, Toyota et Volkswagen ont signalé des arrêts techniques dans leurs usines mexicaines. La plupart devraient reprendre leurs opérations au cours de la première semaine d’avril.

Mais les usines n’ont pas redémarré leurs opérations car le mardi 31 mars, le gouvernement fédéral a ordonné de ne maintenir que les activités jugées essentielles pour surmonter l’urgence sanitaire.

Le secteur automobile, qui ne figurait pas sur la liste, a demandé à être inclus afin de maintenir les opérations nécessaires à la réussite de la réactivation des usines et au maintien des emplois.

«Certaines zones de nos installations nécessitent un entretien permanent et il existe également des opérations administratives et de sécurité qui ne peuvent pas être suspendues, telles que la paie et les paiements d’impôts», explique Cuevas. “Nous avons récemment notifié à l’autorité les activités qui sont essentielles pour pouvoir rentrer et ne peuvent pas être effectuées à domicile”, ajoute-t-il.

.