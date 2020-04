Le secteur automobile souffre de la contingence

Jusqu’à il y a quelques années, la production automobile au Mexique nous plaçait dans les quatre pays les plus importants du monde, ce qui a attiré les trois grandes entreprises allemandes haut de gamme pour y installer des usines et de nombreuses autres entreprises.

Cependant, la pandémie de COVID-19 a complètement paralysé l’une des activités économiques les plus importantes du pays. Plus de 80% de la production nationale est exportée, la grande majorité vers les États-Unis, bien qu’en réalité les cinq continents reçoivent des véhicules qui Ils portent le label Made in Mexico, dans une industrie qui génère plus d’un demi-million d’emplois directs et indirects.

Le boom de la production mexicaine, stimulé par la qualité, le coût de la main-d’œuvre et la sortie rapide vers n’importe où dans le monde, a également attiré un grand nombre de fournisseurs étrangers et a conduit à la création de sociétés nationales qui, ensemble, plus de 600 entreprises réparties sur une grande partie de notre pays.

Malheureusement, la grève de plusieurs semaines due à cette pandémie affectera bon nombre de ces emplois indirects générés et ébranlera également plusieurs fournisseurs, qui ne disposent pas d’un financement aussi solide que celui d’une marque automobile. Nous vous présentons ici la carte de la production automobile au Mexique.

FCA

La production des légendaires moteurs V6 Pentastar et V8 Hemi est une tâche que Chrysler a confiée à la main-d’œuvre mexicaine depuis de nombreuses années, tout comme celle d’autres produits importants tels que les camionnettes Ram, actuellement le 2500 HD. De même, l’usine de Toluca a produit des véhicules importants tels que la FIAT 500.

Saltillo, Coahuila l Ram HD l Ram Promaster l FIAT Ducato l Moteurs V8 l Moteurs V6

Toluca, État de Mexico l Jeep Compass l Dodge Journey

Audi

La première entreprise premium allemande à parier sur le Mexique a été la signature des quatre bagues et elle l’a fait sérieusement, apportant la production mondiale de la deuxième génération du Q5, l’un des produits les plus importants de la marque au monde. Depuis son ouverture en 2016, cette installation est devenue l’usine Audi la plus moderne, avec un investissement de 1 300 millions d’euros et une capacité de production d’un peu plus de 150 000 unités par an. Elle emploie plus de 5 000 personnes dans ses navires d’emboutissage, d’assemblage et de peinture.

San José Chiapa, Puebla l Audi Q5

Toyota

L’addition la plus récente au groupe d’usines automobiles au Mexique est l’usine que Toyota a inaugurée plus tôt cette année à Apaseo el Grande, Guanajuato, où la marque produit déjà la génération actuelle du pick-up Tacoma, un succès commercial aux États-Unis. , raison pour laquelle elle soutient la fabrication de ce véhicule dans les usines de Tecate, Baja California et San Antonio, Texas. Toyota fabrique également la Yaris R et la Yaris Hatchback au Mexique, grâce à un accord avec Mazda, car les deux véhicules sont basés sur la génération actuelle de la Mazda 2.

Tecate, Baja California l Toyota Tacoma

Apaseo el Grande, Gto. l Toyota Tacoma

Daimler / Infiniti

L’usine COMPAS ou Aguascalientes 3 était un effort conjoint de Daimler et Infiniti, pour avoir une usine de véhicules haut de gamme capable de répondre rapidement aux demandes du marché américain. Le premier modèle qui y a été fabriqué était le QX30, un multisegment sous-compact basé sur le Mercedes-Benz GLA, il y a quelques années, la nouvelle génération du QX50 a atterri avec son moteur à compression variable, qui s’accompagne aujourd’hui de deux gros paris Mercedes-Benz pour le marché mondial: la berline Classe A et le camion GLB.

Aguascalientes, Ags. l Infiniti QX50 l MercedesBenz A Berline l Mercedes-Benz GLB

Nissan

La première usine Nissan hors du Japon a été installée en 1966 à CIVAC, Morelos, ce qui a marqué la première étape de la mondialisation de l’entreprise Yokohama et le début d’une relation avec notre pays qui a donné un grand succès à la marque, comment être un leader du marché depuis plus d’une décennie. Après plusieurs années de production uniquement à Morelos, avec le renforcement de l’entreprise par le biais de l’Alliance Renault-Nissan, elle a commencé à étendre sa présence et est arrivée à Aguascalientes, où elle dispose aujourd’hui de deux usines de production, dont une entièrement dédiée à la Sentra. Le niveau de qualité de la fabrication mexicaine de Nissan a conduit à la fabrication de véhicules ici spécialement pour l’exportation, tels que le van NV200.

CIVAC, Morelos l Nissan NV200 l Nissan NV200 NY Taxi l Nissan NP300 l Nissan NP300 Frontier l Nissan Versa

Aguascalientes, Ags. l Nissan mars l Nissan Versa l Nissan Note l Nissan Kicks l Nissan Sentra l Moteurs

General Motors

Depuis de nombreuses années, la firme de Détroit est l’entreprise qui compte le plus grand nombre de sites de fabrication sur notre territoire, avec une liste interminable d’automobiles, de transmissions et de moteurs qu’elle a produits dans ses quatre usines au cours de ces décennies. General Motors a su réagir très rapidement à l’évolution de la demande et a profité de la grande capacité de production qu’elle installe depuis plus de 80 ans dans notre pays, pour apporter une large gamme de véhicules à ses lignes de fabrication. , beaucoup d’entre eux d’une grande importance aux États-Unis, comme les camionnettes Silverado et Sierra, en plus des camions Blazer, Terrain et Equinox. En plus des véhicules, General Motors produit à Toluca et à Coahuila un grand nombre de moteurs à quatre, six et huit cylindres, dont un V8 suralimenté de 6,2 litres, monté sur la Chevrolet Camaro ZL1 de 640 chevaux.

Silao, Guanajuato l Chevrolet Silverado l Chevrolet Cheyenne l GMC Sierra l Moteurs V8 l Transmissions automatiques 6 et 8 vitesses

San Luis Potosí, SLP l Chevrolet Trax l GMC Terrain l Chevrolet Equinox l Chevrolet Onix l Boîtes de vitesses à 6 rapports

Ramos Arizpe, Coahuila l Chevrolet Cruze l Chevrolet Sonic l Chevrolet Blazer l Moteurs V6 l Moteurs V8

Toluca, État de Mexico l Moteurs V8 l Moteurs L4

Honda

Bien que l’usine d’El Salto, Jalisco ait été inaugurée en 1986, c’est jusqu’au milieu de la dernière décennie qu’elle a décidé d’étendre sa production dans notre pays. Pendant de nombreuses années, l’usine de Jalisco était dédiée à la production de motos et de pièces automobiles, mais lorsque Honda est venue vendre des véhicules dans notre pays, cette usine a commencé à s’agrandir pour recevoir la production d’automobiles. C’est en 1995 que l’Accord a commencé à être fabriqué, pour aider les usines américaines à répondre à la demande de ce véhicule, tandis qu’une décennie plus tard, le CR-V réussi est également arrivé sur cette ligne de production, à nouveau pour la consommation des consommateurs. local et donner une production supplémentaire à l’Union américaine. Pour 2014, la fabrication du camion sous-compact HR-V a commencé dans la nouvelle usine de Celaya, à Guanajuato, qui recevra quelques mois plus tard la production de la mini-fourgonnette Fit, dont neuf ont le marché américain en vue. Actuellement, seule Celaya reçoit la production de nouveaux véhicules, tandis que celle d’El Salto revient à ses origines en ne produisant que des motos et quelques pièces automobiles pour satisfaire la demande de pièces détachées.

Celaya, Guanajuato l Honda Fit l Honda HR-V l Transmisiones

El Salto, Jalisco l Motocyclettes

BMW

Un investissement d’un million de dollars placé au centre de notre pays, l’une des usines les plus impressionnantes et les plus avancées au monde, l’usine où BMW produit la septième génération de la Série 3, sa berline sport emblématique, pour laquelle 1 milliard de dollars a été investi, créer une usine dans laquelle la firme de Munich s’assure de pouvoir fabriquer n’importe quel modèle de la gamme actuelle dans cette ligne de production et qu’elle est entièrement prête pour la nouvelle famille de véhicules électriques, qu’elle lancera sur le marché dans les années à venir.

San Luis Potosí, SLP l BMW Série 3

Kia

La firme sud-coréenne est arrivée avec tout dans notre pays et quelques mois après avoir terminé sa première année de vente au Mexique, elle disposait déjà d’une usine de production à quelques minutes de Monterrey. L’usine de Pesquería est devenue le foyer de la génération précédente Forte Sedan et Hatchback, et au début de 2017, elle a également reçu le petit Rio, également en versions berline et hayon. Au total, elle a fabriqué près d’un million d’unités et quelques mois plus tard, la Hyundai Accent l’a rejoint.

Pesquería, Nuevo León l Kia Forte l Kia Rio l Hyundai Accent.

Volkswagen

Plus de six décennies de production au Mexique placent Volkswagen parmi les entreprises les plus importantes de notre pays, apportant des modèles emblématiques tels que la berline, plusieurs générations de Golf et pratiquement la production mondiale de la Jetta, depuis plus de 20 ans. L’an dernier, les installations de la firme allemande de Puebla ont mis le feu à la Beetle, pour accueillir de nouveaux produits, plus conformes à sa stratégie actuelle, axés sur le boom mondial des camions. L’entreprise est arrivée au Mexique en mars 1954, dans le cadre de l’exposition sur l’Allemagne et son industrie, et a commencé à fabriquer des véhicules en 1967, avec la production de la Vocho. Le Combi et le Safari ont également été fabriqués au Mexique pendant de nombreuses années. La décennie dernière, la société a ouvert une usine de moteurs à Guanajuato où elle a commencé à fabriquer l’emblématique véhicule turbocompressé de 2,0 litres, qui est assemblé par des véhicules tels que la Golf GTI et la Jetta GLI, en plus d’autres modèles du groupe Volkswagen, un moteur de 1,8 T a également été fabriqué.

Puebla, Puebla l Volkswagen Jetta l Volkswagen Golf l Volkswagen Tiguan Silao, Guanajuato l Moteurs

Ford

La signature de l’ovale bleu est un autre des constructeurs automobiles les plus importants du Mexique, plus de 70 ans à fabriquer des voitures ici, l’ont amené à être l’une des marques les plus importantes du Mexique. Bien que l’usine de Cuautitlán Izcalli ait longtemps été dans les limbes, depuis le début de la dernière décennie, elle est devenue l’un des bastions les plus importants pour Ford en Amérique du Nord, fabriquant d’abord la génération précédente de la Fiesta et maintenant comme maison de la nouvelle Ford. 100% électrique, le multisegment Mustang Mach-e, qui devrait commencer à fabriquer plus tard cette année. L’usine d’Hermosillo n’est pas moins importante, puisqu’elle fabrique depuis plus de 15 ans deux produits très importants pour le groupe automobile aux États-Unis: la Ford Fusion et la Lincoln MKZ (Zephyr il y a quelques années), qui ont fait de cette usine la premier qui a reçu la production d’une voiture de luxe américaine. Hermosillo devait également recevoir la production de la génération actuelle de Focus, mais le faible intérêt pour le marché américain des berlines et des berlines a entraîné la suppression progressive du projet et le transfert de l’investissement à Cuautitlán pour la production du Mach-e. Toujours au début de la dernière décennie, avec Getrag, elle a installé une usine de production de boîtes de vitesses automatiques à double embrayage à six vitesses, qui est maintenant une usine qui produit des transmissions à 6 et 8 vitesses pour différents modèles.

Hermosillo, Sonora l Ford Fusion l Lincoln MKZ

Cuautitlán Izcalli, Edo. Mex. l Mustang Mach-e

Chihuahua, Chihuahua l Moteurs L4 de 2,0 L à 2,5 L l Moteurs diesel de 4,4 L à 6,7 L

Irapuato, Guanajuato l Transmissions

Mazda

Le bon passage de Mazda sur le marché mexicain et une stratégie agressive ont conduit la marque japonaise à ouvrir une usine à Guanajuato en 2014 pour produire les modèles Mazda 2 et Mazda 3. Là encore, le Mexique a profité de son implantation pour avoir une production continentale et elle a également bénéficié d’un accord de production avec Toyota, qui a permis à la marque de posséder un véhicule sous-compact à un moment où ils étaient encore très demandés par le marché américain. Le niveau de qualité et d’importance des camions en Amérique du Nord a aidé Salamanque à recevoir la production mondiale du multisegment CX-30, l’un des plus gros paris de la marque dans un avenir proche.

Salamanque, Guanajuato l Mazda 2 l Mazda 3 Berline l Mazda CX-30 l Toyota Yaris

.