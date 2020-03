Le secteur de la construction à la location de Birmingham devrait connaître un nouvel essor

Birmingham abrite le plus grand secteur privé loué au Royaume-Uni en dehors de Londres. Alors que la demande continue d’augmenter, le secteur de la construction à la location peut aider à suivre cette croissance.

Birmingham est l’une des principales villes du Royaume-Uni avec la plus forte demande de logements locatifs. Au cours de la prochaine décennie, le secteur locatif privé (PRS) de Birmingham devrait maintenir sa position de plus grand au Royaume-Uni en dehors de Londres. Comme le marché locatif devrait connaître une croissance énorme dans les années à venir, le boom de la construction à la location de Birmingham devrait se poursuivre.

Hausse de la demande dans le secteur locatif privé

Les transactions dans le PRS de Birmingham ont totalisé 326,7 millions de livres sterling l’année dernière, ce qui représente le montant le plus élevé en dehors de Londres. Selon une étude du CBRE, 10 000 ménages locatifs supplémentaires devraient être ajoutés au secteur de Birmingham au cours de la prochaine décennie.

Les dernières estimations montrent que 21% des ménages de Birmingham sont des locataires privés. Au cours des cinq prochaines années, les prévisions prévoient que ce chiffre atteindra 26%. Lorsque l’on regarde le centre-ville, il y a un pourcentage beaucoup plus élevé de locataires privés, soit 56%. Cela devrait même atteindre 63%.

Construction à louer Birmingham

Près de la moitié des logements à construire au Royaume-Uni se trouvent à Londres. Cependant, les villes régionales comme Birmingham attirent actuellement une forte augmentation des investissements. Sur les 5 000 unités résidentielles en construction à Birmingham, environ un tiers sont des projets de construction à la location.

Stuart Eustace, directeur de l’équipe résidentielle et de développement de CBRE à Birmingham, a déclaré: “Londres a mené la révolution BTR jusqu’à présent, mais Birmingham et d’autres villes régionales, tandis que plus tard à la fête, assistent maintenant à leur propre boom BTR.”

Croissance de la population jeune

Birmingham est l’une des plus jeunes villes d’Europe avec près de 40% des habitants de moins de 25 ans. Les maisons à construire dans la ville attirent principalement les personnes âgées de 18 à 35 ans. La plupart de ces types de logements les appartements sont au centre ville. Ils offrent des équipements attrayants pour de nombreux jeunes locataires, comme les espaces communs et les gymnases.

Birmingham abrite une population croissante d’étudiants, de diplômés récents et de jeunes professionnels. En outre, un certain nombre de grandes entreprises s’y délocalisent ou se développent. Cela signifie que le marché locatif, en particulier le secteur de la construction à la location, devrait connaître une croissance importante.

Stuart Eustace a déclaré: «L’analyse de CBRE identifie trois principaux facteurs influençant une plus grande demande de logements locatifs, y compris les endroits avec un pourcentage plus élevé de population âgée de 25 à 34 ans, un nombre élevé d’étudiants et la taille relative de l’économie. Birmingham obtient des scores élevés dans chacun de ces domaines. De plus, la ville connaît une bonne croissance locative, ce qui la rend attrayante pour les investisseurs et les promoteurs.

“Tous ces facteurs sont réunis et les fondamentaux du BTR de Birmingham sont solides, avec de fortes perspectives de croissance dans le secteur.”

BuyAssociation propose une gamme de projets d’investissement immobilier disponibles à Birmingham et dans d’autres lieux de construction à louer à travers le Royaume-Uni. Jetez un œil à notre page investissements pour plus d’informations.