Le secteur de la construction reprend son activité aujourd’hui

Le secteur de la construction, qui emploie 1,27 million de travailleurs, relance aujourd’hui son activité, pour laquelle il disposera d’un guide d’action et de procédures à convenir entre les employeurs et les syndicats du secteur sur la base des recommandations Santé. et afin de garantir la prévention et la sécurité contre le virus.

Dans le guide, convenu entre les fédérations de construction de l’UGT et CC.OO. et les employeurs du CNC et de Seopan, il est déterminé que les activités de la succursale sont considérées comme des ouvrages peu exposés à la contagion.

Cependant, le document comprend un large éventail de mesures de prévention de différents types, notamment la mise à disposition de thermomètres pour les travailleurs sur les chantiers de construction et la recommandation de ne pas partager d’outils ou de ne pas former de couloirs pendant les pauses.

Plus précisément, le guide comprend les recommandations générales émises par Santé, à la fois celles qui se réfèrent aux travailleurs présentant des symptômes et vulnérables, ainsi que celles liées à l’hygiène des employés et au lieu de travail, mais détaille également des directives spécifiques pour les particularités des travaux de construction. .

Ainsi, il indique que l’entrée des travaux et des espaces communs, tels que les vestiaires ou les salles à manger, doit être organisée à tour de rôle pour garantir des distances minimales.

De même, il établit que le travail dans les stands soit réparti de telle sorte que ces distances de sécurité soient garanties et que les travailleurs soient priés de veiller à les conserver. Si cela n’est pas possible, ils doivent utiliser un équipement de protection individuelle (masques).

De même, les employés doivent toujours porter “des gants appropriés pour le métier” et, “en aucun cas, partager des équipements de travail tels que des harnais ou des protecteurs d’oreilles ou oculaires”.

En outre, le guide appelle également à «éviter de partager des outils à main, des mobiles, des véhicules ou d’autres équipements» et que, si cela est nécessaire, «un nettoyage rapide est effectué sur les poignées ou les zones de contact les plus courantes avant changer d’utilisateur ».

De même, les déplacements et visites aux travaux seront réduits autant que possible, ainsi que les «réunions de groupe ou activités impliquant des contacts entre les personnes, sauf celles strictement nécessaires et respectant les distances de sécurité». Des heures et des zones spécifiques seront également établies pour recevoir les matériaux et les marchandises.

