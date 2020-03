Le secteur de la vente au détail internationale lance un plan de récupération post-coronavirus

L’Association of International Retail a été lancée en mars 2020.

// L’Association of International Retail travaille avec les entreprises et le gouvernement pour assurer la croissance du commerce de détail international au Royaume-Uni

// Son objectif est d’aider les détaillants du Royaume-Uni à accroître leurs ventes aux visiteurs internationaux après le coronavirus

La toute nouvelle Association of International Retail (AIR) a dévoilé un plan d’action pour aider le secteur international du commerce de détail à se rétablir économiquement une fois le coronavirus maîtrisé.

Les détaillants à travers le Royaume-Uni souffrent d’une baisse du nombre de visiteurs chinois qui sont les plus gros dépensiers, représentant généralement plus de 25% de toutes les ventes hors taxes.

Le plan propose d’apporter de nouvelles améliorations au système de demande de visa, créant une approche marketing plus coordonnée et ciblée, garantissant que la Grande-Bretagne est ouverte aux investisseurs, aux touristes et aux étudiants.

AIR rassemble les détaillants, les quartiers commerciaux, les propriétaires, les hôtels et les organismes de tourisme pour donner une voix pour mobiliser le gouvernement et les entreprises.

Ses objectifs à long terme comprennent la campagne pour étendre les exemptions aux lois sur le commerce du dimanche et conduire à des innovations dans les visas et les files d’attente aux frontières afin qu’il soit plus facile pour les voyageurs de faire leurs achats dans les points de vente au détail britanniques.

AIR bénéficie du soutien de détaillants tels que Harrods et Selfridges ainsi que de la New West End Company et des propriétaires immobiliers Cadogan et Shaftesbury.

L’association est dirigée par son président Jace Tyrrell et son directeur général Paul Barnes.

«En créant AIR, nous réunissons des entreprises de l’ensemble du secteur de la vente au détail d’une manière entièrement nouvelle et innovante», a déclaré Tyrrell.

«Notre opportunité est grande – d’accroître notre contribution à l’économie – et notre responsabilité aussi, car nous nous efforçons de veiller à ce que les détaillants se rétablissent économiquement d’un démarrage lent jusqu’en 2020.»

