Le secteur technologique le moins malade du coronavirus est le jeu vidéo

PREMIER TRIMESTRE 2020

ESTIMATION PRE COVID-19

ESTIMATION EN COVID-19 JUSQU’EN FÉVRIER 2020

CHANGEMENT D’ANNÉE 1T2019 V.S 1Q2020

Montres intelligentes

14,4

12,1

-16,0%

les smartphones

307

275

-10,4%

cahiers

35,0

30,7

-12,3%

consoles de jeux vidéo

6,9

6.2

-10,1%

haut-parleurs intelligents

26,4

23,2

-12,1%

Source: Trendforce avec de nouvelles données estimées en février 2020.

Données données en millions d’unités.

Rodrigo Rubio, directeur de Bain & Company au Mexique, a estimé que dans le cas de l’industrie du jeu, les consoles et le modèle de téléchargement des jeux auront une forte demande cette année, tirée par les nouvelles versions à venir, telles que Sony PS5, couplé à un service de jeu en ligne qui ne dépend pas du matériel.

«Cela vous parle d’un secteur avec une offre et une demande solides ainsi qu’un modèle de vente très agile pour que les gens y accèdent. Si vous avez tout en ligne, vous avez un modèle de consommation mature et dans le cas des jeux vidéo, c’est comme ça », a déclaré Rubio dans une interview avec Expansión.

Un exemple de la réussite de l’industrie du jeu vidéo depuis la mise en quarantaine est les ventes enregistrées du dernier titre de Nintendo Switch, Animal Crossing.

Animal Crossing: New Horizons a annoncé des ventes 3,5 fois plus élevées que sa dernière édition en 2013. Au Royaume-Uni et au Japon, le titre a enregistré des ventes record la semaine dernière, suivi de Doom Eternal et Fifa 2020.

.