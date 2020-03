Le Sénat adopte un projet de loi de 2 000 milliards de dollars pour le soulagement des coronavirus

Cette mesure historique comprend les chèques pour les Américains et les prêts aux petites entreprises.

Mercredi, le Sénat a adopté la loi sur l’aide, les secours et la sécurité économique du coronavirus, ou la loi CARES, pour faire avancer la législation destinée à apporter un soulagement financier aux Américains et aux entreprises martelées par le coronavirus et son bilan économique. Le paquet fiscal est passé de 96 à zéro vers 23 h 50. ET. La mesure de relance comprend des paiements directs d’une valeur de 1 200 $ à des millions d’Américains et augmenterait les prestations de chômage et consoliderait des centaines de milliards de dollars de prêts pour les entreprises en difficulté.

Il alloue environ 150 milliards de dollars aux hôpitaux et aux travailleurs de la santé pour l’équipement. États-Unis les compagnies aériennes frappées par le virus et les fermetures de voyages qui en résulteraient recevraient 50 milliards de dollars de prêts. Les démocrates ont obtenu un ensemble de directives plus strictes sur la manière dont les entreprises pourraient recevoir et bénéficier des prêts d’urgence accordés par le département du Trésor.

L’adoption du projet de loi a fait suite à deux arrêts des démocrates du Sénat qui cherchaient à obtenir une protection renforcée des travailleurs et des directives plus strictes pour les entreprises qui pourraient recevoir des prêts du gouvernement. De multiples réunions entre le chef de la minorité sénatoriale Chuck Schumer et le secrétaire au Trésor Steven Mnuchin ont prolongé les discussions sur les détails de la législation.

Le président Donald Trump et les principaux républicains ont appelé à ce que la mesure atteigne la Maison Blanche d’ici la fin de lundi, un objectif noble encore jugé trop tard par les économistes surveillant les retombées de l’escalade rapide du coronavirus. Le fait de ne pas faire avancer le projet de loi dimanche et lundi a repoussé les délibérations au-delà du délai fixé par l’administration.

Mardi, les dirigeants du Sénat se sont rapprochés du compromis, tandis que la présidente de la Chambre, Nancy Pelosi, a présenté son propre plan budgétaire de 2 500 milliards de dollars dans le but d’émettre un soulagement économique plus rapide.

Mercredi matin, la Maison Blanche et le Sénat sont parvenus à un accord sur le plan de relance, faisant passer le projet de loi pour adoption plus tard dans la journée. Schumer a considéré la législation comme un “accord en suspens”, tandis que le chef de la majorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré qu’elle représentait “un niveau d’investissement en temps de guerre pour notre nation”.

Le projet de loi doit maintenant passer à la Chambre des représentants avant d’atteindre le bureau de Trump pour être promulgué.

Le vote de clôture raté de dimanche a alimenté une inquiétude de courte durée dans le secteur financier déjà affaibli. États-Unis Les contrats à terme sur actions ont atteint leur plafond de négociation dimanche après-midi peu de temps après le vote. Le S&P 500 a glissé d’environ 3% à la clôture de lundi, le vote de clôture raté du projet de loi ayant bouleversé Wall Street.

Les actions ont affiché une reprise de 11% lors de la session de mardi sur de nouveaux espoirs pour l’adoption du projet de loi, mais peu de détails sur le calendrier de la législation ou de nouvelles mesures ont été soulevés au cours de la session. Le gain de mardi était le Dow Jones Industrial Average le plus important depuis 1933.

Alors que les investisseurs ont attendu que la Maison-Blanche procède à un allégement budgétaire, la Réserve fédérale a déclenché à l’abri des outils politiques destinés à assouplir les marchés monétaires. La banque centrale a abaissé son taux d’intérêt de référence près de zéro le 15 mars après une coupure d’urgence deux semaines auparavant. La succursale new-yorkaise de la Fed a renforcé ses liquidités grâce à des injections de capital de plusieurs milliers de milliards de dollars réparties sur le mois.

Dans son dernier effort pour lutter contre la crise économique du virus, la banque a annoncé lundi des plans d’achat illimité d’actifs pour “soutenir le bon fonctionnement du marché et la transmission efficace de la politique monétaire”, selon un communiqué. Trois facilités de crédit pour soutenir les entreprises, les consommateurs et les employeurs seront mises en place, et un programme supplémentaire de prêts aux entreprises dans la rue principale sera annoncé dans un proche avenir, a annoncé la Fed.

