Le service de streaming Baidu utilisera une blockchain pour améliorer ses performances

L’une des plus grandes plateformes vidéo au monde, iQiyi, espère améliorer l’expérience de ses utilisateurs après s’être associée à la blockchain publique de NKN qui permet le partage de la bande passante.

Le nouvel accord signé verra la plate-forme vidéo basée à Pékin iQiyi utiliser l’infrastructure peer-to-peer du nouveau type de réseau (NKN) pour l’aider à améliorer la vitesse de stockage, réduire la consommation d’énergie et la congestion. le réseau, comme annoncé par NKN dans un communiqué de presse publié mardi.

Cet effort commun marque une étape vers le développement et l’interopérabilité de deux innovations technologiques émergentes, la blockchain et l’informatique. à la fin, a déclaré NKN.

“Le principal objectif du NKN est le réseautage, afin de permettre le partage de la bande passante et la connectivité Internet”, a déclaré le co-fondateur du NKN Zheng “Bruce” Li lors d’un entretien téléphonique avec un média.

L’informatique de pointe est la clé du streaming vidéo, du streaming de jeux, de la conduite autonome à grande vitesse, de la réalité augmentée (AR) ou de la réalité virtuelle (VR), et l’IoT et la blockchain peuvent jouer un rôle à cet égard. Expliqua Li. Employé pour améliorer le temps de réponse et économiser la bande passante, l’informatique de pointe utilise des systèmes distribués pour rapprocher l’informatique et le stockage de données de son site de demande.

Lors du test du 1er avril, les équipes ont constaté une augmentation significative des économies de mémoire cache, un type de mémoire informatique à court terme dans laquelle les informations sont stockées ou masquées afin de pouvoir être récupérées plus facilement à des dates futures.

iQiyi a été fondée par le géant de l’internet Baidu en avril 2010 et compte depuis 500 millions d’utilisateurs et près de six milliards d’heures par mois consacrées à ses services, selon Wikipedia.

La plate-forme vidéo IQiyi s’intègre désormais à la blockchain NKN afin d’utiliser sa «gestion de réseau de micro-hébergement» pour déployer et gérer des logiciels de réseau de distribution de contenu tiers (CDN) fonctionnant sur la plateforme.

CDN est un système de serveurs distribués qui fournissent du contenu Web à un utilisateur en fonction de sa situation géographique, ainsi que du site d’hébergement du site Web et du serveur de diffusion de contenu.

La blockchain NKN utilise l’algorithme d’exploration de données Proof-of-Relay (PoR) qui sélectionne au hasard un petit nombre de paquets de données fixes comme “test” avant d’envoyer ces données à d’autres nœuds pour des paiements et des récompenses. La société affirme que son architecture peut évoluer vers des millions de nœuds, et il a déjà jusqu’à 20 000 nœuds dans le monde.

Version traduite de l’article de Sebastian Sinclair, publiée sur CoinDesk.