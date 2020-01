Le service de toilettage pour chiens Pets at Home stimule les ventes de Noël 7,9%

Le chiffre d’affaires de Pets at Home a augmenté de 7,2%, le chiffre d’affaires omnicanal en hausse de 23,4%

// Le chiffre d’affaires total Pets at Home a augmenté de 7,9% pour atteindre 255,9 millions de livres sterling au cours de la période de 12 semaines allant du 11 octobre au 2 janvier

// Ses orientations financières restent inchangées

// Pets at Home a lancé 9 nouveaux centres de soins pour animaux de compagnie de nouveau format au cours de la période

Pets at Home a enregistré une croissance des revenus au cours de la période de négociation clé de Noël et du vendredi noir à la suite d’une forte augmentation de la demande pour ses services de soins pour chiens.

Pour la période de 12 semaines allant du 11 octobre au 2 janvier, le chiffre d’affaires total du groupe a augmenté de 7,9% à 255,9 millions de livres sterling.

Les revenus des ventes au détail ont augmenté de 7,2%, les revenus omnicanaux ayant augmenté de 23,4%.

LIRE LA SUITE: Pets at Home fait un don de 100 000 £ pour soutenir les efforts de secours en Australie

Pets at Home a déclaré qu’il était désormais sur la bonne voie avec ses plans pour l’année 2020. Ses orientations financières restent inchangées.

Les indications reflètent l’incidence sur l’année entière des ajustements des frais de coentreprise, de certains frais de préouverture liés à notre division de recommandations de spécialistes et des investissements continus dans l’acquisition de nouveaux clients.

Le détaillant d’articles pour animaux de compagnie a vu ses membres VIP atteindre plus de 5,3 millions au cours de la période, le nombre d’entre eux achetant des produits augmentant de 24% en glissement annuel.

Il a également lancé neuf nouveaux centres de soins pour animaux de compagnie de nouveau format au cours du trimestre.

“Notre performance commerciale au cours du trimestre prouve une fois de plus qu’en offrant des soins aux animaux de compagnie pratiques et abordables, nous pouvons renforcer encore notre position de leader sur le marché”, a déclaré Peter Pritchard, PDG du groupe Pets at Home.

«Dans un contexte de volatilité sans précédent pour les consommateurs, notre dynamique continue nous laisse très bien sur nos plans pour l’année.»

Plus tôt ce mois-ci, le groupe a fait un don de 100 000 £ pour aider les secours dans les feux de brousse australiens qui ont jusqu’à présent déplacé, blessé ou tué environ 500 millions d’animaux.

