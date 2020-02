Le sexe vend: est-ce toujours le cas pour la vente au détail?

Les détaillants utilisent depuis longtemps des publicités sexuellement provocantes pour séduire les consommateurs, comme Victoria’s Secret et PrettyLittleThing qui ne font aucun secret dans leurs stratégies de marketing tirent parti de la notion de «sex-sells».

Cependant, la frontière entre l’autonomisation et l’objectivation s’est avérée difficile à distinguer pour les détaillants, et donc pour jouer la sécurité, beaucoup ont baissé le feu. Cela signifie-t-il que les détaillants repensent leur stratégie de publicité sexuelle?

Avec PrettyLittleThing récemment critiqué par la Advertising Standards Authority (ASA) pour avoir présenté des femmes portant de la lingerie dans sa publicité «trop sexualisée», les consommateurs sont plus conscients que jamais des détaillants qui utilisent le sex-appeal pour vendre.

“Depuis plus de 100 ans, le sexe est un outil de publicité provocateur et persuasif”

Abercrombie & Fitch est un détaillant qui a subi un changement majeur au cours des cinq dernières années. Le détaillant de mode américain était autrefois reconnu pour utiliser des publicités sexualisées pour promouvoir sa gamme de mode, avec des modèles torse nu en vedette sur ses sacs en papier.

Cependant, au début de 2015, il a changé sa politique. “Il n’y aura plus de marketing sexualisé utilisé dans le matériel de marketing, y compris les photos en magasin, les cartes-cadeaux et les cartes d’achat”, a déclaré le détaillant dans un communiqué de presse.

Les conceptions et le marketing d’Abercrombie & Fitch se concentrent désormais sur la «meilleure confiance en soi et en soi» des acheteurs », a déclaré à l’époque Fran Horowitz, directeur du merchandising. Initialement, la nouvelle approche marketing a contribué à un échec dans le commerce du détaillant. Dans son rapport financier pour l’exercice 2015, les ventes nettes ont chuté de 6% à 3,5 milliards de dollars, contre 3,7 milliards de dollars pour l’exercice 2014.

Malgré la baisse, Abercrombie & Fitch a continué de poursuivre sa stratégie marketing mise à jour et propose à ce jour des modèles entièrement habillés. Dans sa dernière mise à jour complète des échanges pour l’exercice 2018, les ventes nettes avaient plus que récupéré par rapport aux niveaux de 2015 – en fait, elles ont augmenté de 3% en glissement annuel pour atteindre 3,59 milliards de dollars.

Abercrombie a retiré ses modèles torse nu des publicités en 2015

Sara Beech, stratège au sein du cabinet de conseil en marques Frontier, a fait valoir que «pour chaque annonce sexualisée qui a repoussé les limites d’une période donnée, elle a probablement causé le désir et l’offense dans une mesure égale».

“Depuis plus de 100 ans, le sexe est un outil de publicité provocateur et persuasif, utilisé pour générer l’attention, le désir et les pouces de colonne”, a-t-elle déclaré à Retail Gazette.

La semaine dernière, le créateur de mode italien Giorgio Armani a accusé l’industrie de la mode de «violer» les femmes avec des tendances éphémères et un marketing axé sur le sexe. Il a utilisé à plusieurs reprises le terme «viol» pour décrire comment les femmes de la mode sont traitées lorsqu’il a pris la parole lors d’un événement pendant la Fashion Week de Milan.

“Les femmes continuent d’être violées par des designers, par nous”, a déclaré Armani.

“Si une dame marche dans la rue et voit une annonce avec une femme avec ses seins et ses fesses bien en vue et qu’elle veut être comme ça aussi, c’est une façon de la violer.”

Cependant, un détaillant qui a porté ses fruits de ses publicités sexualisées est Calvin Klein – bien que cela puisse être dû à son histoire d’utilisation de célébrités dans leurs campagnes. Dans le passé, il a présenté Justin Bieber, Jamie Dornan et Shawn Mendes, et a célèbre la carrière de Mark Wahlberg. En 2018, Calvin Klein a lancé une campagne printemps / été mettant en vedette les sœurs Kardashian portant les sous-vêtements de la marque.

La publicité de Calvin Klein pour 2018 était centrée sur les sœurs Kardashian

Au cours des 53 semaines précédant le 3 février 2019, Calvin Klein a annoncé une augmentation de 15,2% de ses revenus au Royaume-Uni, tandis que le bénéfice brut a augmenté de 17,1%, selon des documents déposés à Companies House.

«Le sexe se vend toujours, il suffit de voir comment les actions du mois dernier dans la société de mode en ligne Boohoo ont augmenté de 2% après que la société a déclaré une augmentation de ses revenus grâce à sa publication sur Love Island, et comment des millions de personnes se connectent à chaque saison de Love Île pour voir ça », a expliqué Beech.

Cependant, le détaillant de lingerie américain Victoria’s Secret a vu son cours s’effondrer alors que son célèbre marketing sexualisé semblait de plus en plus dépassé à l’ère moderne.

Ses campagnes, qui mettent traditionnellement en vedette des femmes en lingerie sexy et pyjamas, ont fait face à des contrecoups – en particulier sa campagne Perfect Body en 2014, qui a conduit à une pétition Change.org lui demandant de s’excuser d’avoir fait pression sur les femmes pour qu’elles aient l’air d’une certaine façon.

Bien qu’elle ait fait des efforts pour changer, elle a continué de voir ses ventes et ses bénéfices baisser. Au cours des 52 semaines terminées le 2 février 2019, les revenus de Victoria’s Secret au Royaume-Uni ont diminué de 3,5%, tandis que le bénéfice brut a baissé de 9,2%. Sa perte avant impôt a augmenté d’un montant colossal de 246% par rapport à l’année précédente, selon des dossiers enregistrés à la Companies House.

«Les notions de sexe et de sexualité changent. La fortune de Victoria’s Secret a baissé ces dernières années, les ventes chutant régulièrement », a déclaré Beech.

“Ce ne sont certainement pas des flocons de neige qui ont atterri à PrettyLittleThing dans de l’eau chaude”

“Alors que les nouvelles marques de lingerie qui véhiculent des messages de positivité corporelle et d’intimité, tout en se sentant ambitieuses, résonnent avec plus de femmes – en particulier les femmes plus jeunes.”

Dans une ère post-# MeToo, on peut soutenir que les détaillants se sentent dissuadés de produire des campagnes axées sur le sex-appeal. Malgré cela, PrettyLittleThing est un détaillant qui a ignoré les inquiétudes croissantes.

Une annonce récente du détaillant en ligne mettait en vedette des femmes portant de la lingerie exposée et a été interdite pour avoir été «offensante» par l’ASA au début du mois.

Callum Saunders, chef de la planification à l’agence de marque Zeal Creative, a déclaré que bien que les commentateurs aient suggéré que la soi-disant «génération de flocons de neige» soit responsable d’une baisse de la publicité sexuelle, ce qui laisse à penser que cela passe complètement à côté.

“Il s’agit moins d’un cas de” sur-offensive “des consommateurs que d’un reflet d’une société qui prend de plus en plus conscience des problèmes liés au genre, à la sexualité et à l’exploitation”, a-t-il déclaré au magazine Gazette.

“Ce ne sont certainement pas des flocons de neige qui ont atterri à PrettyLittleThing dans de l’eau chaude.”

L’ASA a déclaré que l’annonce YouTube du détaillant de mode rapide présentait ses produits d’une «manière trop sexualisée» et décrivait les femmes comme des objets sexuels.

Un porte-parole de l’ASA a déclaré à Retail Gazette que les publicités ne devraient pas être “trompeuses, nuisibles, offensantes ou irresponsables, y compris celles de nature sexuelle”.

“Notre rôle est de juger où une annonce a franchi une ligne et enfreint nos règles”, a-t-il déclaré.

«Pour prendre nos décisions, nous tenons compte de la recherche publique, des publics susceptibles de voir l’annonce, du contenu, du contexte dans lequel une annonce apparaît et des normes en vigueur dans la société.»

Pendant ce temps, Diesel est devenu synonyme de publicités provocantes qui remettent souvent en question les tendances liées à l’industrie.

Annonce de la haute couture 2018 de Diesel avec le rappeur Nicki Minaj

Le détaillant de mode avait l’habitude d’échanger des campagnes provocantes – son annonce Haute Couture 2018 présentait un aperçu sexy de Nicki Minaj – mais a depuis transformé ses campagnes en campagnes humoristiques.

Diesel s’est éloigné de la campagne provocatrice de l’année dernière en mettant le phénomène de la garde-robe au centre de sa campagne publicitaire de l’automne 2019. Baptisée Enjoy Before Returning, la campagne visait à se moquer des consommateurs qui portent des vêtements, puis à les retourner.

Laurna Woods, directrice générale de l’agence de communication Beattie, a déclaré que les publicités axées sur le sexe “fonctionnent” si les détaillants trouvent un équilibre entre être des annonceurs responsables et rester commercialement pertinents.

La campagne 2019 “Profitez avant de revenir” de Diesel se moquait des retours en série

L’année dernière, Boohoo, un camarade de classe de PrettyLittleThing, a également vu une de ses publicités interdite par l’ASA pour être “socialement irresponsable”. L’annonce en question présentait des images de vêtements de couleur peau avec le texte «Send Nudes».

Woods a déclaré que la publicité de Boohoo était “inconfortablement provocante, mais conçue pour plaire à ce public socialement sexy à la mode”.

En réponse, Boohoo a déclaré qu’ils ne signifiaient que «nus» pour faire référence à la couleur des vêtements, et cela était «évident d’après le corps de l’e-mail», selon le site Web de l’ASA.

L’annonce de Boohoo en 2019 présentait des images de vêtements de couleur peau avec le texte “Send Nudes”

La motivation des détaillants à désexualiser leurs campagnes provient sans doute du fait que les consommateurs ont exprimé leurs préoccupations. Beaucoup ont transformé leurs stratégies ces dernières années pour s’adapter aux attitudes changeantes des consommateurs.

Bien que ces attitudes puissent exister depuis plus longtemps que prévu, la prolifération des mouvements dirigés par la foule ainsi que la plate-forme des médias sociaux ont simplifié la façon dont les consommateurs peuvent exprimer leurs préoccupations.

La publicité à motivation sexuelle existe depuis aussi longtemps que l’on se souvienne. Pourtant, tant que les détaillants comprennent leur public, l’utilisation du sex-appeal comme un outil de marketing peut sans doute rester une stratégie durable – si elle est bien faite.

Cliquez ici pour vous inscrire à la newsletter gratuite quotidienne de Retail Gazette