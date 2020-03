Le silence remplit Rome grâce à la quarantaine du coronavirus

Malgré l’indiscipline atavique des Romains, la plupart respectent les dispositions, parlent du respect de l’ordre de garder au moins un mètre et peu de voitures circulent.

“Tout le monde à la maison”

Les bars et les bureaux de poste sont à moitié vides, tout comme les bus, où les passagers portent des masques et des gants en plastique.

Le gouvernement italien décrète un “couvre-feu” pour contenir l’épidémie de coronavirus

Le déplacement a été interdit sur tout le territoire et les déplacements en Italie ne seront autorisés que pour des raisons de travail justifiées, pour des raisons de santé et pour d’autres raisons d’urgence prouvées.

Sous le slogan «tout à la maison» pour mettre fin à l’épidémie de coronavirus, le déménagement dans le quartier bien connu et central des jeunes a été suspendu et la plupart des nombreuses résidences de vacances sont vides.

«J’ai annulé toutes les réservations jusqu’en avril», explique Sara Matteuzzi, 30 ans, qui gère trois appartements dans le quartier.

“J’étais pratiquement au chômage”, déplore-t-il.

Mais tandis que le secteur du tourisme est touché, d’autres se reposent du siège permanent.

“Oui, vous devez être chez vous. C’est à partir de cette expérience qu’émergera un monde meilleur, plus solidaire, plus solidaire, plus humain qui apprendra la valeur d’avoir d’autres, de la famille”, explique Elena Boero, résidente. dans l’une des rues typiques du Trastevere, tout en promenant le chien “juste le temps nécessaire” et profitez du quartier curieusement plus propre.

