Le soutien américain à l’impact économique de Covid-19

Le paquet approuvé comprend diverses mesures, notamment l’inclusion de transferts directs pouvant atteindre 1 200 $ (environ 28 000 pesos) par personne, une augmentation de l’assurance-chômage, des prêts pour les petites entreprises et des ressources pour les compagnies aériennes et les grandes entreprises pour sécurité nationale.

Cela a été proposé par AMLO au G20 pour la coopération internationale | #InSeconds

Bien qu’il s’agisse du paquet le plus solide financièrement, les États-Unis ne sont pas les seuls à avoir présenté des mesures extraordinaires ces derniers jours. De nombreux autres pays, dont l’Espagne, le Canada, l’Argentine et la Corée, ont également présenté des soutiens fiscaux de différentes ampleurs, qui représentent de 1% à 14% de leur PIB.

Confronté à la forte probabilité que le monde traverse une récession économique cette année en raison des effets de la pandémie de Covid-19 – non seulement en raison de la contagion mais aussi en raison des mesures de distanciation sociale mises en œuvre pour empêcher sa propagation – les gouvernements Ils ont été contraints de présenter des soutiens fiscaux qui protègent, dans la mesure du possible, les revenus de leurs citoyens et des entreprises qui dynamisent leur activité économique.

Bien qu’un plan économique global visant à atténuer l’impact de Covid-19 sur les entreprises et les travailleurs au Mexique n’ait pas encore été présenté au Mexique, la récente réunion virtuelle des pays du G20 s’est terminée par un engagement des pays membres (y compris au Mexique) pour injecter 5 billions de dollars dans l’économie mondiale par le biais de politiques fiscales, de mesures économiques, de prêts et de garanties qui minimisent l’impact économique, social et financier de la pandémie.

