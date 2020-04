Le Stablecoin Libra migre vers le système de paiement mondial

Récemment, le stablecoin Libra de Facebook a publié quelques modifications à son livre blanc, et par conséquent Binance Research a publié l’évaluation des implications.

Binance Research, l’entité en charge des études et analyses de marché de Binance, a récemment publié un nouveau rapport sur les modifications apportées au document technique du projet afin de se conformer à la réglementation.

La Balance stable est-elle favorable aux régulateurs? Répondra-t-il aux attentes?

Depuis que ce projet a été annoncé par Facebook, il a reçu de nombreuses critiques et pressions de la part du public et des régulateurs. Maintenant, quelque temps plus tard, ils ont décidé de modifier leur livre blanc afin de se conformer à la réglementation.

En particulier, la modification fondamentale réside dans le passage d’une monnaie stable soutenue par un panier de monnaies fiduciaires à un nouveau système de paiement et une infrastructure financière mondiaux.

Par conséquent, la question fondamentale à laquelle le rapport publié par Binance Research cherche à répondre est: “La Balance sera-t-elle à la hauteur de ses ambitions initiales?”

Initialement, le rapport souligne que le nouveau livre blanc sur la Balance du stablecoin comprend des changements à sa mission et à sa narration globale.

Analyse Binance Research

Le dernier document technique de Libra établit les trois piliers suivants:

Un grand livre distribué: par cela, il entend une blockchain appelée Libra Blockchain.Un ensemble de Stablecoins, appelés Libra Coins, qui seront soutenus par des garanties dans la réserve de projet. Ces garanties seront des actifs traditionnels, c’est-à-dire des espèces, leurs équivalents et des titres de créance d’État à court terme. système de gouvernance d’une organisation indépendante basée en Suisse (Libra Association) et sa filiale (Libra Networks) qui développent et exploitent le réseau.

La principale modification réside dans le point numéro 2, étant donné que, auparavant, il s’agissait d’une seule balance stable stable qui serait adossée à un panier de monnaies fiduciaires. Maintenant, ce sont des pièces Balance différentes avec chacune leur support respectif.

Quel sera son impact?

Dans son nouveau rapport, Binance Research analyse l’impact possible de ce projet sur la stabilité du système monétaire mondial et sur le reste des pièces stables du marché.

En particulier, il considère que le projet a le potentiel de changer les règles du jeu du système de paiement mondial. Cependant, ils garantissent que ce projet et ses pièces stables ne seront pas en concurrence avec les cas d’utilisation des pièces stables existantes.

En fait, la principale préoccupation des régulateurs concernant la monnaie numérique de Facebook était la possibilité qu’elle déstabilise le système monétaire. En particulier, il est considéré que cela pourrait affecter la politique monétaire des pays.

De cette manière, Binance Research établit que l’équipe Libra a effectué des compensations à court terme dans le but de réduire l’impact initial du stablecoin, car le libre accès au projet a été reporté.

Cependant, l’équipe de recherche considère la faible probabilité que la Balance affecte la stabilité monétaire des pays développés. Mais cela pourrait affecter la façon dont les gens décident de remplacer la monnaie locale par la nouvelle monnaie stable.

C’est précisément pour ce qui précède que la Balance a fait part de son intention de maintenir un dialogue avec la Banque centrale de chaque pays au sujet de ces circonstances.

