Le succès fulgurant des ventes de logements neufs se taille la part du lion à Londres

Les appartements neufs à Londres sont les plus populaires en ce qui concerne le nombre de ventes immobilières, mais les acheteurs peuvent en obtenir plus pour leur argent plus loin.

Le spécialiste de la construction neuve Stone Real Estate a analysé les données de transactions immobilières de l’année dernière à Londres. Ses résultats ont confirmé que les appartements se classaient au premier rang avec 93% pour les ventes de nouvelles constructions; les ventes de propriétés en terrasses ont atteint 4%, les maisons jumelées 2% et 1% des ventes relèvent de la catégorie des maisons individuelles.

Les dernières recherches de Stone Real Estate ont tenté d’identifier où, à Londres, vous pouvez acheter gros, mais toujours vous permettre d’acheter une nouvelle construction.

Des parcelles de terrain minces au sol

Le fondateur et PDG de Stone Real Estate, Michael Stone, commente: «L’appartement est le type de nouvelle construction le plus en vue disponible sur le marché actuel. Les parcelles de terrain et l’espace sont minces au sol. Le prix dicte également cette tendance dans une large mesure, de nombreux acheteurs ne pouvant se permettre une propriété plus grande, l’appartement permet donc la livraison d’une option plus abordable pour répondre à la demande.

«Cependant, cette popularité va au-delà de l’offre et du prix. De nombreux développements de nouvelles constructions offrent un style de vie en plus des briques et du mortier, incorporant des fonctionnalités telles que des équipements sur place, des gymnases privés, des salles de cinéma et des espaces sociaux sur le toit. »

Il ajoute: “Tous ces avantages supplémentaires trouvent écho chez le nouvel acheteur londonien d’aujourd’hui, ce qui contribue à accroître la popularité de ces développements.”

Bataille des arrondissements

À Barking et Dagenham, Barnet, Bexley, Brent et Bromley, 100% des nouvelles constructions vendues en 2019 étaient des appartements, selon la recherche. De même, à Camden, Croydon, Westminster et la ville de Londres, les appartements ont totalisé 99% des ventes de nouvelles constructions dans les arrondissements. Cependant, l’arrondissement de Wandsworth rompt le modèle avec 51% de ses ventes de nouvelles constructions provenant de propriétés en terrasses l’année dernière – populaire auprès des acheteurs qui veulent un peu plus d’espace à l’intérieur qu’à l’extérieur.

Tower Hamlets (27%), Richmond (20%), Waltham Forest (20%), Sutton (18%), Redbridge (14%) et Merton (10%) ont également vu le nombre de transactions de construction neuve attribuées aux maisons mitoyennes atteint 10% ou plus de toutes les transactions, ce qui en fait de bonnes options pour regarder plus loin qu’un appartement.

Pour les maisons jumelées, les acheteurs pourraient se tourner vers Waltham Forest, qui a réalisé un bon 30% de toutes les ventes de nouvelles constructions l’an dernier dans cette catégorie. Southwark (13%) et Sutton (10%) se sont également révélés offrir une disponibilité de construction neuve jumelée abordable. Southwark pourrait se diriger vers les projecteurs, car elle a été la plus performante de Londres en 2019 pour avoir le plus haut volume de ventes de nouvelles constructions individuelles avec 14%.

Lambeth (6%), Newham (5%) et Richmond (4%) ont également offert une offre de maisons neuves dans une certaine mesure, tandis que les maisons individuelles représentaient 1% des transactions à Sutton, Redbridge, Hillingdon, Lewisham et Hammersmith et Fulham .

Un meilleur rendement des appartements

L’essentiel est, eh bien, l’essentiel – l’espace à travers la ville est rare, donc l’accumulation est logique. Les constructeurs et les développeurs de maisons sont en mesure de construire plus d’unités et de loger plus de personnes, ce qui leur donne un meilleur rendement et un plus grand profit de plus de maisons.

Michael Stone commente: «La beauté du marché immobilier londonien est la diversité de l’offre immobilière.»

“Bien que les appartements dominent principalement le secteur des constructions neuves, il existe encore de nombreuses poches où vous pouvez garantir la qualité et le rapport qualité-prix d’une maison neuve, mais avec une taille et un style de propriété qui vous conviennent.”