Le syndicat demande une campagne pour mettre fin aux fermetures de magasins

Le Sud-Ouest a connu la plus forte augmentation des taux d’inoccupation au pays

// 57 000 emplois ont été perdus dans le commerce de détail au Royaume-Uni en 2019

Usdaw a appelé à des mesures pour arrêter les fermetures de magasins alors que le secteur du commerce de détail continue de signaler les logements vacants sur la rue principale.

Le syndicat des travailleurs Usdaw devrait annoncer la baisse de 22% du nombre de personnes visitant les rues principales du West Country lors de la conférence annuelle de Labor South West à Bristol ce week-end.

Au total, 57000 emplois ont été perdus dans l’industrie du commerce de détail au Royaume-Uni en 2019, dont beaucoup dans le Sud-Ouest.

La région a connu la plus forte augmentation des taux d’inoccupation dans le pays, passant de 9,6% en 2016 à 11,2%, ce qui équivaut à plus de 2700 unités vacantes, dont au moins 880 sont vides depuis plus de trois ans, selon Usdaw.

«2019 a été la pire année pour le secteur du commerce de détail depuis le début des records. Ces dernières années, nous avons perdu des noms de ménages comme British Home Stores, Toys R Us et Mothercare », a déclaré la secrétaire générale Paddy Lillis.

«Dans le même temps, des entreprises telles que Debenhams, New Look et Marks and Spencer ont fermé des centaines de magasins.

«Si une autre industrie faisait face à ce niveau de bouleversement, il y aurait à juste titre un tollé public et une action du gouvernement, mais ce n’est pas le cas dans le commerce de détail.

«Les magasins et les ouvriers sont sous-évalués, mais ils sont au cœur de nos communautés. Le personnel est le plus grand atout de tout détaillant de rue, il doit donc investir dans la main-d’œuvre de l’atelier.

«Nous devons nous attaquer aux problèmes structurels auxquels fait face la rue principale. Des tarifs professionnels qui pénalisent les commerçants de rue, des transports en commun qui empêchent les gens d’accéder à leurs centres-villes et des frais de stationnement exorbitants.

«Une stratégie industrielle pour le commerce de détail doit être une priorité et nous devons tenir ce gouvernement responsable de son échec persistant à faire face à la crise croissante dans nos rues élevées dans les communautés du sud-ouest de l’Angleterre et du Royaume-Uni.»

