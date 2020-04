Le système de transport public CDMX est à court de passagers

Le système de transport public de Mexico semble chaque jour plus désolé. Selon les données du ministère de la Mobilité (Semovi), entre le 4 et le 25 mars, le nombre de passagers a diminué de près de 66%.

Ce n’est que dans le métro que le débit a diminué de 44,28%, dans le Metrobús, la réduction était de 54,14%, dans le métro léger, la chute était de 52,70%, tandis que dans le Trolebús et le système RTP, la réduction était respectivement de 47,38% et 38,64%. .

De même, dans le système de vélos partagés, Ecobici, il y a également eu une diminution de 66,51% de son utilisation, étant le moyen de transport le plus affecté à Mexico depuis l’arrivée de COVID-19.

Ils restent à la maison

Mais le système de transport de notre pays n’a pas été le seul affecté par COVID-19. Selon l’application de mobilité, Moovit, depuis le début du problème de la pandémie de coronavirus, a analysé comment l’utilisation des transports publics a changé dans plus de 130 pays, obtenant des résultats étonnamment drastiques.

Par exemple, selon l’application, en Lombardie, une région du nord de l’Italie qui comprend Milan et Venise, il y a eu une diminution de 47% de l’utilisation des transports publics, tandis qu’à Parme, Plaisance et Reggio Emilia, la diminution a été 43%. Partout au pays, le nombre de passagers a chuté de plus de 50% en mars.

Aux États-Unis, la chute a été assez brutale. À San Francisco, la baisse du flux de passagers a été de près de 40%, tandis que Los Angeles a diminué de 26%, en raison de ce qui est la ville avec le plus de voitures par personne dans le monde.

En revanche, en Argentine, au Brésil, au Chili, en Colombie, au Pérou et en Uruguay, les transports publics ont eu un effet de baisse marqué ces derniers mois. À la mi-mars, lorsque le coronavirus a commencé à circuler à travers le continent, dans la ville de Lima, au Pérou, une diminution de l’afflux de passagers de 40% a été observée en moins d’une semaine, ce qui montre l’effet négatif sur la mobilité causée par COVID-19.

.