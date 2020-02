Le taux de chômage des jeunes en Italie

1 février 2020, par Massimiliano Volpe

En décembre en Italie le taux de chômage des jeunes (15-24 ans) était de 28,9%stable par rapport au mois précédent. L’Istat l’a fait savoir, soulignant que le taux de chômage national est resté stable à 9,8% par rapport à la même période l’an dernier.

Selon l’institut central de statistique en décembre, l’emploi a reculé par rapport au mois précédent, tandis que l’inactivité a augmenté et le nombre de chômeurs a légèrement augmenté par rapport à un taux de chômage qui reste stable.

En particulier, occupé diminué de 75 000 unités (-0,3%) et la taux d’occupation il est tombé à 59,2% (-0,1 point de pourcentage).

La baisse de l’emploi est intéressante hommes et femmes, individus entre 25 et 49 ans (-79 mille), i employés permanent (-75 mille) et indépendant (-16 mille). Les effectifs augmentent chez les 15-24 ans (+6 mille) et parmi les salariés à durée déterminée (+17 mille), demeurant sensiblement stables chez les plus de cinquante ans.

