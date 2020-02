Le taux d’inflation en Italie

22 février 2020, par Massimiliano Volpe

En Italie, le taux d’inflation en janvier, selon la lecture finale de l’Istat, était de 0,5% sur une base annuelle, stable par rapport au mois précédent et légèrement inférieur à l’estimation préliminaire de 0,6%.

La stabilité de l’inflation est le résultat de tendances opposées: d’une part, les prix des biens énergétiques non réglementés (de + 1,6% à + 3,2%) et des services de transport (de + 1,1% à + 2,6%); d’autre part, la baisse des biens énergétiques réglementés s’est élargie (de -7,8% à -9,6%) et les prix des services récréatifs, culturels et de soins personnels ont ralenti (de + 1,3% à + 0,9%). L’inflation sous-jacente, nette d’énergie et de produits frais, a atteint 0,8%.

Si vous souhaitez des mises à jour sur Numéro du jour, entrez votre email dans la case ci-dessous:

En remplissant ce formulaire, j’accepte de recevoir les informations

relatives aux services mentionnés sur cette page conformément à

de la politique de confidentialité.

Votre inscription a réussi. Si vous souhaitez recevoir des informations personnalisées, remplissez également le

champs facultatifs suivants: