Le téléphone HTC exploitera Monero

Le monde de la cryptographie fait de plus en plus partie de notre vie quotidienne. Même atteindre le point où nous pouvons toujours transporter nos crypto-monnaies avec nous, grâce à l’utilisation de portefeuilles dans les applications mobiles. C’est pourquoi HTC veut aller plus loin que ses concurrents en intégrant la technologie Blockchain sur son smartphone, Exodus. Alors maintenant, ce téléphone de HTC exploitera Monero.

Intégrer les crypto-monnaies dans nos vies

Dans le monde, de plus en plus de personnes décident de rejoindre le monde de la cryptographie, d’acquérir des crypto-monnaies pour économiser, payer des biens et services, ou échanger sur les différents échanges qui existent à leur disposition.

Cela a également entraîné une augmentation du nombre d’options disponibles afin que nous puissions obtenir et stocker nos actifs cryptographiques.

Aujourd’hui, il existe des centaines de portefeuilles sur le marché, chacun avec des caractéristiques qui les rendent uniques pour les utilisateurs. Dans lequel nous pouvons stocker nos crypto-monnaies, afin qu’elles soient en sécurité jusqu’au moment où nous décidons de les utiliser.

Bien sûr, à la fin de la journée, les crypto-monnaies sont de l’argent, donc pour la plupart des gens, les avoir stockées dans un portefeuille auquel nous ne pouvons accéder que depuis la maison n’est pas pratique. Ainsi, des versions des portefeuilles les plus importants au monde ont vu le jour, à utiliser sur nos téléphones mobiles.

Cependant, cela ne cesserait de plaire à HTC, qui cherche à exploiter la puissance des smartphones modernes pour exploiter des actifs cryptographiques.

Exodus de HTC exploitera Monero

À cette fin, HTC s’est associé au fabricant de puces minières ASIC Midas Labs pour développer une application connue sous le nom de DeMiner. Qui peut être téléchargé à partir du deuxième trimestre 2020, sur les téléphones HTC Exodus, afin que les utilisateurs puissent exploiter Monero.

«L’exploitation minière sur les téléphones mobiles est un sujet de recherche important pour comprendre le développement de réseaux cryptographiques sécurisés. Le nombre de téléphones mobiles en 2020 approche les 3,5 milliards, ce qui décentraliserait et distribuerait davantage le taux de hachage et la puissance d’exploitation de ces réseaux de crypto-monnaie », a déclaré Phil Chen, directeur de HTC.

Ainsi, il est clair que l’objectif de HTC avec la nouvelle fonctionnalité de ses téléphones Exodus est de décentraliser davantage les capacités de minage dans le monde de la cryptographie. Éviter une concentration excessive de celui-ci, entre les mains d’un groupe de fermes minières, comme dans le cas du Bitcoin.

Pour lequel, en plus, il profite de la renommée construite par Exodus comme le premier téléphone Blockchain au monde. Ce qui fait l’application qui permet de dire que le téléphone HTC va exploiter Monero, l’une des expériences les plus intéressantes actuellement en cours de développement dans la communauté crypto. C’est la raison pour laquelle nous avons choisi cela comme nos données d’aujourd’hui ici à CryptoTrend.

