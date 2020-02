Le temps des obligations Esg est arrivé

La durabilité sur le marché obligataire entre dans une nouvelle ère

Sur les marchés obligataires, les émissions qui visent à financer les investissements liés à la durabilité ont augmenté, et pas seulement à l’environnement. Dans le même temps, un nombre croissant d’entreprises ont intégré ces objectifs dans leurs stratégies commerciales.

Les objectifs des obligations peuvent être généraux (par exemple le respect des droits des travailleurs) ou liés aux résultats (par exemple en termes de recyclage des déchets ou de réduction des émissions).

Pimco il a promu les ODD des Nations Unies (Objectifs de développement durable) en les utilisant comme référence pour les émissions d’obligations durables et pour l’activité des émetteurs afin de communiquer les progrès réalisés dans ce domaine.

Il existe deux types d’émissions avec des objectifs durables

Le premier consiste en ce que l’on appelle les «obligations à usage de produit», des émissions qui utilisent les fonds collectés pour financer exclusivement des projets environnementaux, sociaux ou durables. Les obligations vertes font partie de cette catégorie: avec ces émissions, les émetteurs s’engagent à utiliser les fonds levés pour atteindre certains objectifs Sdg.

La seconde méthode d’intégration des objectifs Sdg au marché obligataire est constituée d’obligations avec des covenants qui mettent en relation la valeur des coupons et la réalisation de certains objectifs Sdg. Tout progrès ou retard dans la réalisation des objectifs entraîne respectivement une réduction ou une augmentation des coupons.

La diffusion de ces titres, appelés «obligations liées aux ODD», peut renforcer le rôle des obligataires dans la réalisation des objectifs des ODD. De plus, cette approche ouvre la voie à de nombreuses opportunités.

Les capitaux levés grâce à ces émissions sont destinés aux objectifs généraux de l’entreprise et peuvent être particulièrement utiles aux entreprises actives dans des secteurs sans grands besoins d’investissement mais qui adoptent des mesures pour aligner leurs modèles et stratégies d’entreprise sur les objectifs de durabilité.

Deux catégories complémentaires

Selon Pimco, ces deux catégories de titres, les obligations à usage de produit et les obligations liées à l’ODD, peuvent coexister et se compléter sur le marché obligataire lié aux objectifs de développement durable. De plus en plus d’entreprises, opérant dans différents secteurs, ont approché le marché obligataire par le biais de prêts liés à la durabilité, permettant également à leurs preneurs fermes d’atteindre les objectifs liés à la durabilité. Ces derniers peuvent concerner des objectifs généraux (tels que les certifications B-Corp et le respect des droits des travailleurs), le lancement de nouveaux produits (tels que des services et des produits à faible impact CO2), ou des résultats (par exemple, en en termes de recyclage des déchets ou de réduction des émissions). En particulier, Pimco s’attend à voir:

1. une plus grande intégration, par les sociétés émettrices, des stratégies de développement durable dans les normes existantes pour les obligations vertes, sociales et de développement durable;

2. progrès dans la définition des normes d’obligations liées aux objectifs de durabilité;

3. une définition plus claire des attentes sous-jacentes aux émissions obligataires. Les entreprises devraient mieux préciser les objectifs qui caractérisent chaque enjeu et clarifier les méthodes de mesure utilisées pour évaluer l’impact qu’elles ont sur leur stratégie de développement durable;

4. une meilleure preuve de l’alignement de l’activité de l’émetteur avec les objectifs liés à la durabilité (tels que “zéro émission”, “zéro déforestation”, “pas de perte nette pour la biodiversité”);

5. Supervision par un tiers de la méthode, du suivi et de la communication de ces objectifs, qui pourraient par exemple être basés sur des objectifs scientifiques pour le changement climatique.

Investir dans l’utilisation du produit obligataire peut vous permettre d’atteindre des objectifs d’investissement thématiques spécifiques (par exemple, arrêter le changement climatique). Investir dans les obligations d’entreprises leaders dans la lutte contre le changement climatique (Sdg n.13) est un exemple de la façon dont ces obligations peuvent permettre aux investisseurs de jouer un rôle dans le financement de la réalisation des objectifs fixés par l’ONU.

Une lacune historique

Les obligations liées aux objectifs de durabilité ont beaucoup évolué mais une lacune historique est restée: de nombreux émetteurs d’obligations vertes ou sociales ne précisent pas comment les objectifs de durabilité liés à ces obligations s’inscrivent dans leur stratégie d’entreprise. Cela signifie, par exemple, qu’un émetteur sans plan d’adaptation au changement climatique peut toujours émettre une obligation dédiée aux sources d’énergie à faibles émissions de CO2, bien que cela n’affecte qu’une partie de ses activités et activités. investissements globaux. Et rien n’empêche cette entreprise d’utiliser le cachet «vert» pour son émission.

En analysant l’indice Bloomberg Barclays Msci Green Bond, il est à noter que la plupart des émetteurs ont montré un bon niveau de préparation pour faire face aux risques climatiques. Ces entreprises démontrent qu’elles sont conscientes du fait que le changement climatique est un risque commercial et prennent par conséquent des mesures pour communiquer leurs niveaux d’émissions et les atténuer. Cependant, selon Pimco, une proportion importante d’émetteurs d’obligations vertes n’ont pas encore ce niveau de sensibilité. Par ailleurs, seule une partie des entreprises qui s’intéressent à la protection du climat ont mis en place des changements, par exemple en communiquant un objectif de réduction des émissions de CO2 conformément à l’accord de Paris.

Facteurs d’incohérence

Pour identifier les facteurs d’incohérence des entreprises et encourager l’utilisation des meilleures pratiques de développement durable, Pimco a développé un schéma qui permet d’évaluer l’adhésion des émissions d’obligations vertes aux stratégies ESG de la société émettrice.

“Un critère d’analyse clé est l’alignement entre les objectifs des obligations à usage de produit et les objectifs plus larges de la stratégie d’entreprise et les objectifs de durabilité de l’émetteur”, explique Pimco.

La durabilité sur le marché obligataire est entrée dans une nouvelle phase. Le développement des obligations Sdg pourrait offrir aux investisseurs la possibilité de constituer des portefeuilles axés sur des objectifs spécifiques de développement durable.

L’article complet a été publié dans le magazine Wall Street Italia en février 2020.