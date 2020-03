Le tournoi de trading Binance Futures arrive

Binance, le plus grand échange cryptographique de tous, ne semble pas s’arrêter une seconde sur le chemin de l’immortalité. Maintenant, il a lancé un nouveau tournoi de trading appelé “Binance Futures“Et le gagnant remportera un prix juteux.

Tournoi de trading de Binance

Le nouveau tournoi de trading de cet échange cryptographique n’aura pas lieu sur le marché cryptographique traditionnel. Il se tiendra sur le marché à terme, qui, comme nous le savons, est beaucoup plus volatil. Cela représente beaucoup plus de profits, de pertes et de risques extrêmes, osez-vous?.

Le tournoi de trading “Binance Futures»Aura lieu dans 2 semaines, le 9 avril. Mais, à partir de ce moment, vous pouvez déjà entrer et vous inscrire de 2 manières différentes.

Temps restant pour vous inscrire au tournoi de trading, Binance Futures. Source: Binance.

Deux façons de s’inscrire à ce tournoi

Contrairement au premier tournoi qui a eu lieu en cette année 2020, avant toute pandémie. Cela se déroulera non seulement sur le marché Perpetual Futures, mais aussi en équipe.

Informations d’inscription. Source: Binance.

Vous aurez la possibilité de vous inscrire en tant que “chef d’équipe“Ou en tant que “Membre de l’équipe”. Bien sûr, il y aura une distinction entre le montant d’argent que chacun recevra. Jusqu’à présent, il y a 215 équipes et plus de 1 700 participants.

Chaque équipe devra avoir un minimum de 10 participants. Sinon, ils seront tous supprimés du tournoi de trading Binance Futures. De plus, il n’y aura pas de limite au nombre de personnes sur lesquelles l’équipe pourra compter. Vous ne pourrez pas changer d’équipe pendant le tournoi.

L’entrée minimale sera de 10 $, qui doit être conservée dans votre portefeuille Tether (USDT).

En plus de cette nouvelle fonctionnalité du tournoi de trading Binance, il y aura un prize pool, qui sera rempli à mesure que les objectifs des utilisateurs enregistrés dans ce tournoi seront atteints. Pour le moment, il n’y a pas de prix supplémentaire, car l’objectif de 5 000 participants n’a pas été atteint.

Un million de dollars à distribuer dans le tournoi de trading Binance Futures

Comme nous l’avons mentionné, il y a un prix juteux pour gagner ce tournoi de trading Binance Futures. De ce million de dollars de base, vous pouvez ajouter le pool supplémentaire, uniquement si le nombre d’objectifs des participants est atteint.

La première place prendra 30% de ce million, soit 300 000 $, la seconde 200 000 $ la troisième 100 000 $ et le reste des 400 000 $ sera réparti entre les autres équipes.

De plus, il y aura une répartition interne entre les équipes. Le leader prendra 30% des gains, les 10 premiers de l’équipe pour le bénéfice obtenu se répartiront 20% du prix. Les autres membres recevront les 50% restants en parts égales (uniquement s’ils avaient un volume de trading supérieur à 50 000 USDT lors du tournoi de trading de Binance Futures).

Comme si cela ne suffisait pas, en plus du prix final, ils remettront des prix quotidiens pour tous les jours du tournoi, environ 5 000 $ par jour aux équipes les plus performantes.

