Le trafic aérien baisse de 50%

Le secrétaire général des transports, María Jesús Rallo, a précisé que le trafic aérien intérieur, à l’intérieur de la péninsule, a été réduit d’environ 50% ce lundi, le premier jour ouvrable après que l’état d’alarme a été décrété, alors que le cas du chemin de fer, dans l’AVE et le reste des trains, s’est effondré jusqu’à 80%.

Plus précisément, les trains à grande vitesse ont roulé avec une occupation de 20% de leur capacité et les trains Media Distancia (régionaux) avec entre 20% et 30% “selon la zone”.

Le décret de l’état d’alarme établit la coupure de la moitié de ces transports, tant du trafic aérien intérieur, que des trains et bus interurbains.

L’offre en pratique sera plus faible, jusqu’à 85% de moins sur le train, étant donné que seulement 30% des sièges sont vendus pour chacun de ceux qui circulent pour garantir la séparation correspondante entre les passagers.

Dans le cas du service Cercanías, le nombre d’utilisateurs a chuté jusqu’à 80%, étant donné que les trains circulent également avec des occupations comprises entre 20% et 30%, bien que la «redevance élevée» des Travaux publics reconnaisse les «foules» ponctuel dans certains services à Madrid.

Toutefois, dans ce cas, il a assuré qu’à partir de demain le service sur la ligne C-5 de la capitale sera renforcé, et que le ministère des Transports travaille “au maximum” pour “éviter et minimiser” les problèmes techniques qui pourraient survenir. de “répondre le plus rapidement possible à des situations de ce type”, a-t-il déclaré à propos des cas d’agglomération.

Le secrétaire général des transports s’est rendu compte que le ministère avait déjà approuvé la réglementation nécessaire pour que les systèmes de vente en ligne pour tous les types de transports émettent un message rappelant qu’il n’est pas nécessaire de voyager s’il n’est pas nécessaire.

De même, il a indiqué qu’elles sont en coordination avec les communautés autonomes pour garantir le transport routier, “essentiel pour garantir l’approvisionnement du pays”.

En outre, le Département dirigé par Ábalos a déjà habilité les communautés autonomes à réglementer l’offre de services de transport territorial relevant de leur compétence pour «les adapter aux situations spécifiques des mouvements et de la santé dans chaque région.

Quant aux connexions avec les territoires non péninsulaires, Rallo a indiqué que tout au long de ce lundi les arrêtés ministériels qui le réglementeront seront approuvés.

