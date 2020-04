Le trafic AICM baisse de 35%, ses pires données de l’histoire

En mars, l’aéroport international de Mexico (AICM), le plus important du pays en termes de volume de passagers mobilisés, a enregistré sa pire variation négative de toute son histoire, avec une baisse de 35,3% du nombre de voyageurs ayant transité par l’un de ses deux terminaux.

Selon les données du ministère des Communications et des Transports (SCT), l’aéroport «Benito Juárez» a mobilisé 2 millions 668 mille 373 passagers, contre les 4 millions 122 mille 595 déclarés en mars 2019, soit un million 454 mille 222 moins de personnes que l’an dernier, principalement en raison de la réduction vertigineuse des opérations au cours des derniers jours de mars, après la déclaration d’une urgence sanitaire par le gouvernement mexicain.

La baisse enregistrée pour le troisième mois de l’année est également la pire performance de l’aérogare depuis 2006, l’année où l’aérogare dispose d’informations sur le trafic passagers.

Selon le directeur général de la Chambre nationale des transports aériens (Canaero), Luis Osorio, à la fin du troisième mois de l’année, les compagnies aériennes nationales n’utilisaient en moyenne que 20% de leurs itinéraires budgétés.

Les opérations de l’AICM, qui est le centre des opérations d’Aeroméxico et où Volaris, Interjet et Viva Aerobus volent également, en plus des principales compagnies aériennes étrangères, ont enregistré une baisse ces derniers jours.

Cependant, la baisse du nombre de passagers dans le principal centre de distribution d’air du pays n’a pas encore atteint son apogée.

En raison de l’extension de la quarantaine au Mexique, l’agence de notation Moody’s estime que la réduction du trafic passagers dans l’AICM pourrait atteindre 45%, comparé aux chiffres enregistrés l’année précédente, où il dépassait 50%. des millions de passagers mobilisés.

Avant la crise sanitaire, l’AICM construisait le soi-disant “ doigt en L ”, une installation adjacente au terminal 2 où des positions de contact seront établies pour aider à réduire la congestion des passagers dans les salles d’embarquement.

En mars, la mobilisation des passagers intérieurs a chuté de 31,1%, tandis que celle des passagers internationaux a chuté de 43,1% par an.

En mars, la journée avec le plus grand nombre de passagers servis était le vendredi 13 avec seulement 136 561 voyageurs, avec 1 194 vols commerciaux.

Parmi les passagers qui ont transité par l’AICM, 59% l’ont fait par le terminal 1 et les 41% restants par le terminal 2.