Le train à grande vitesse arrive au Royaume-Uni

Plus tôt ce mois-ci, le Premier ministre Boris Johnson a confirmé que les plans de construction du HS2 iraient de l’avant. Voici comment cela pourrait affecter les prix des logements.

Les plans pour relier Londres aux Midlands et au nord de l’Angleterre via une liaison ferroviaire à grande vitesse ont de nouveau reçu le feu vert du gouvernement. Les propositions controversées ont été débattues après que les coûts prévus pour le programme ont plus que doublé, tandis que le délai a connu une nouvelle extension.

Cependant, la dernière affirmation pour HS2 est saluée comme une étape extrêmement positive pour le Royaume-Uni par ses partisans. La nouvelle ligne raccourcira les temps de trajet entre la capitale et le reste du Royaume-Uni, augmentera la capacité, créera de nouveaux emplois et réduira l’impact de la division nord-sud existante à travers le pays. Le gouvernement a également déclaré que la ligne augmenterait la production et stimulerait l’économie du pays.

HS2 est actuellement le plus grand projet d’infrastructure en Europe, et sa mise en œuvre affectera sans aucun doute les économies des zones traversées. Les prix des logements dans ces endroits seront presque certainement influencés par la nouvelle gamme au cours des prochaines années – et dans une certaine mesure, cet impact se fait déjà sentir.

Quels sont les plans?

Les propositions restent en grande partie les mêmes qu’avant la dernière annonce de Boris Johnson, mais avec des délais légèrement prolongés. La première phase, reliant Londres à Birmingham, devrait maintenant s’achever entre 2028 et 2031 et réduira les temps de trajet entre les villes à seulement 52 minutes. La phase deux devrait alors se terminer entre 2035 et 2040 et la connexion s’étendra de Birmingham à Manchester, Leeds et, espérons-le, au-delà.

La représentation suivante a été publiée par la BBC:

Et les prix des maisons?

La façon dont le projet HS2 affectera les prix des logements dépendra de l’emplacement de la propriété par rapport au nouvel itinéraire. En fin de compte, toute amélioration majeure des transports dans une zone est susceptible de renforcer son attractivité pour les résidents potentiels, ce qui entraînera une hausse des prix des logements.

Les effets ont déjà été constatés dans de nombreux domaines rien que par la promesse de la future ligne de chemin de fer. À Birmingham, un certain nombre de projets majeurs de régénération et d’investissement immobilier sont actuellement en cours, et de nombreux investisseurs ont cité HS2 comme raison de soutenir ces projets. Ceux qui investissent maintenant s’attendent à une appréciation majeure du prix des maisons au cours des prochaines années, alors que le SH2 se concrétise.

Dans une analyse du Guardian, elle prend des exemples de la façon dont les projets d’infrastructure passés ont affecté les prix des logements. Lorsque le M40 a été étendu d’Oxford à Birmingham en 1991, les prix des maisons à Warwick, à proximité, ont augmenté, selon le rapport, car la ville était désormais à une distance de banlieue plus facile de la ville.

Crossrail à Londres est un autre bon exemple. Malgré les retards, les propriétés le long de la ligne ont déjà doublé de valeur depuis 2008, même pendant la crise financière, lorsque la nouvelle ligne a reçu le feu vert. Selon Benham et Reeves, cela devrait encore augmenter de 4,7% d’ici 2021.

Selon le rapport du Guardian, les propriétés situées à moins de 10 à 15 minutes à pied des stations le long de la ligne Crossrail devraient voir les prix des maisons augmenter de 30% à 60% pendant la période de construction.

Cependant, d’un autre côté lorsque l’on regarde HS2, les propriétés qui sont très proches de la nouvelle ligne pourraient voir leur valeur se déprécier, selon Property Road. Il indique que les maisons situées à moins de 500 mètres de la ligne pourraient voir le prix des maisons baisser à court terme en raison de travaux de construction perturbateurs ainsi que de l’augmentation du trafic dans la région pendant la construction. C’est quelque chose à garder à l’esprit lors de la sélection d’une propriété proche de HS2.

Lieux à investir

Birmingham est la première place à bénéficier de la nouvelle ligne HS2. Non seulement le projet lui-même créera de nouveaux emplois dans la région, mais un certain nombre de grandes entreprises ont déjà commencé à ouvrir des bureaux dans la ville avant les améliorations des transports.

Avec la promesse d’une meilleure accessibilité, les prix des logements devraient augmenter dans la région, car de plus en plus de personnes choisissent d’y vivre et d’y travailler. Pour les investisseurs immobiliers et les acheteurs de maison, plus vous investissez tôt dans la ville, plus vous êtes susceptible de constater une appréciation du prix des maisons à mesure que le projet HS2 progresse.

Lorsque la deuxième phase entrera en vigueur, des villes comme Manchester, Leeds et Nottingham entreront dans ses attributions, réduisant ainsi les temps de trajet vers la capitale. À l’instar de Birmingham, ces villes ont également vu plus d’entreprises y ouvrir des bureaux, attirant un plus grand bassin de talents et plus de résidents.

On s’attend à ce que davantage de villes périphériques soient stimulées par le SH2, car les plans comprendront également des améliorations aux lignes existantes. Si vous cherchez à acheter loin d’une grande ville, dans un endroit où les prix des maisons pourraient augmenter, cela vaut la peine de garder un œil sur les zones qui sont facilement accessibles depuis la nouvelle ligne.

