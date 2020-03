Le travail à distance, face à la situation du pays, n’est plus une option, mais une nécessité

Les entreprises de presque tous les secteurs du pays ont dû opter pour le travail à distance, face aux manifestations sociales et bientôt à la pandémie de Coronavirus, pour répondre à l’éventualité. Cette forme de travail s’oppose à une main-d’œuvre du pays habituée aux heures de bureau. Une étude menée par Adecco a révélé que seuls 28% des travailleurs disposaient de facilités pour travailler à domicile, alors que 72% ont déclaré ne pas en avoir bénéficié pendant les jours de plus grand conflit liés à l’éveil social du pays.

Cette réalité nous fait remettre en question la flexibilité des entreprises et met également en cause notre productivité et notre capacité à nous adapter au changement. Le travail à distance est un système qui est appliqué dans de nombreuses entreprises, en particulier dans l’industrie informatique, c’est une pratique très courante, les entreprises à croissance dynamique travaillent parfaitement avec cette méthodologie. Et les start-ups à succès comme Netflix, où leurs employés ont la liberté de choisir quand venir travailler au bureau, est un excellent exemple dans le monde entier, d’une pratique qui aujourd’hui prend plus de force que jamais avec les contingences mondiales. En fait, les influenceurs des réseaux sociaux en Espagne, l’un des pays les plus touchés par le Coronavirus, encouragent à éviter l’exposition sociale et professionnelle, c’est-à-dire à éviter de quitter leur domicile.

Chez Zenta Group, nous appliquons la méthodologie du travail à distance depuis 2015, nous avons même notre propre méthodologie basée sur 3 principes, et qui aide le client et le talent à travailler dans le cadre d’un système fiable et axé sur les résultats, seul moyen d’obtenir une performance réussie de toutes les parties depuis chez soi. Ces piliers sont basés sur la planification quotidienne des objectifs, sur des canaux de communication internes et externes ouverts et, enfin, sur la réalisation de ces objectifs qui doivent être partagés avec les collègues et les supérieurs à la fin de la journée.

Le changement est grand et ce ne sont pas seulement les entreprises qui doivent s’adapter à ce système, mais les personnes qui le mettent en œuvre doivent avoir le bon endroit pour travailler, planifier leur journée et laisser de l’espace pour se reposer. Chez Zenta, nous pensons que le travail à distance devrait aujourd’hui plus que jamais faire partie de la planification de toutes les organisations où il est possible de l’appliquer.

Le Chili, cinquième pays à avoir plus d’heures de travail et moins de productivité selon les chiffres de l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), a une très faible flexibilité du travail. Le concept de bureau à domicile n’apparaît que dans quelques entreprises, bien que le chemin soit long : dans la plupart des cas, il suffit d’un ordinateur, d’une bonne connexion internet et d’un téléphone portable pour faire le travail.

Parmi les avantages du télétravail dans le monde, on peut citer l’augmentation de la productivité (35,2 %), les travailleurs ayant le sentiment de travailler plus facilement et sans interruption. Toutes ces données font qu’il est plus que suffisant pour toutes les entreprises chiliennes qui peuvent mettre en œuvre le travail à distance de prendre le train en marche et de considérer le contexte social actuel du pays comme une opportunité d’explorer de nouvelles méthodologies de travail et d’évoluer vers des systèmes plus efficaces.

Il est nécessaire de dissiper les mythes sur la diminution de la productivité lors de la mise en œuvre du travail à distance, car, au contraire, dans plusieurs cas, le phénomène inverse se produit lorsque l’on a des collaborateurs qui se sentent pris en charge et valorisés, ce qui a pour conséquence de mieux travailler et de devenir plus fidèle à l’entreprise. En outre, nous contribuons à instaurer la confiance entre les parties et probablement aussi à accroître leur niveau de bonheur, puisque leur qualité de vie en sera améliorée. On peut s’attendre à ce que le Chili migre vers des modèles de travail plus flexibles, mais pour qu’ils soient efficaces, un engagement mutuel entre les entreprises et leurs talents est nécessaire.