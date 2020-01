Le travail intelligent et le bien-être des employés changent les priorités des entreprises

la nouvelles technologies modifient, et aussi profondément, le monde du travail. Pensez à la technologie 5G, par exemple, qui rend les activités quotidiennes beaucoup plus rapides que par le passé. Tout cela se produit lorsque les entreprises et les travailleurs ont changé leurs priorités.

Ici en détail, selon IWG, International Workplace Group, les transformations les plus importantes en cours et que les entreprises ne peuvent manquer de considérer si elles veulent en obtenir une avantage concurrentielou ou gagner la bataille par exempleAssurez-vous d’avoir les meilleurs talents.

1) Le bien-être des employés, tout d’abord

En 2019, les entreprises ont placé une attention particulière au bien-être de ses collaborateurs, une prise de conscience accrue des effets néfastes que le syndrome d’épuisement professionnel peut avoir sur la santé, tant physique que mentale.

Une étude récente de Levell a révélé que 60% des travailleurs connaissent une baisse de performance causée par le stress chronique au travail lors de leurs recherches Kronos montre que 95% des responsables des ressources humaines pensent que le stress équivaut à “saboter la rétention des effectifs”.

Pour résoudre ces problèmes et maintenir la participation des employés en vie, il est possible de recourir à la pratique de la pleine conscience au travail. Des entreprises comme McKinsey, Nike, Google et Apple ont mis en œuvre des programmes allant de la méditation aux cours de formation cognitivo-comportementale.

Ces techniques aident à se recentrer et à apprendre à se détendre: certaines études neurologiques montrent que la méditation est capable de renforcer les zones du cerveau qui régulent les émotions, améliore la durée de l’attention, augmente les performances et la productivité et, en général, améliore la satisfaction au travail.

2) Les professionnels du monde entier demandent de la flexibilité

Aujourd’hui, la possibilité de travailler avec souplesse n’est pas un simple désir, mais un vrai demande professionnellei, à tel point que précisément pour cette raison, 45% des entreprises mettent en œuvre des politiques travail intelligent. laDans l’ensemble, avec 62% des entreprises du monde entier adoptant cette politique, le travail flexible s’est avéré être une super tendance (IWG Global Workspace Survey).

Le rapide le progrès technologique et la mondialisation croissante du lieu de travail ont permis à cette tendance de se propager. Le travail flexible répond aux besoins des employés et leur offre la liberté de travailler de la manière qui convient le mieux à leurs besoins (par exemple, commencez à l’heure que vous préférez ou travaillez en dehors du bureau).

Lorsque les entreprises permettent une plus grande autonomie pendant la journée de travail, elles augmentent par conséquent la satisfaction des employés, leur fidélité, leur fidélité et leur bien-être.

3) La génération Z rejoint le marché du travail

En 2019, le Génération Z rejoint la population active pour la première fois. Il est connu comme la première génération entièrement numérique. Certaines études affirment que 60% de la génération Z préfèrent apprendre à travers des tutoriels et des vidéos YouTube.

Cela représente un nouveau défi pour les ressources humaines, qui devront adapter les méthodes de formation actuelles pour en inclure plus visuelles qui impliquent mieux les natifs numériques.

4) La 5G accélère les temps de travail

En 2019, il a été introduit le réseau 5G, qui offre aux entreprises des vitesses de connexion nettement plus élevées, des temps de réponse plus rapides et une plus grande fiabilité que les réseaux 4G. Cette technologie de nouvelle génération verra des temps de latence quasi inexistants, ce qui vous permettra de partager des données presque en temps réel.

Les entreprises pourront également effectuer des tâches plus complexes avec une vitesse et une puissance réseau qui ouvrent de nouvelles possibilités. La 5G contribuera ensuite à la numérisation et à l’automatisation de multiples processus, pour soutenir de nouveaux niveaux de productivité.

Bien que la 5G en soit encore à ses balbutiements, ceux qui pourront adopter et s’adapter à cette technologie avant la compétition en récolteront les fruits à l’avenir.

5) Espaces de travail flexibles

La flexibilité était le mot à la mode en 2019: les espaces de travail flexibles sont en effet de plus en plus stratégiques pour les entreprises, car ils offrent aux professionnels la possibilité de travailler dans un environnement qui leur convient (qu’il s’agisse d’un bureau plus proche du domicile pour réduire les déplacements, ou dans le cas d’un bâtiment qu’ils aiment dans leur ville préférée).